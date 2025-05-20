Почти 500 блогеров не уплатили налоги даже после уведомлений КГД

К ним будут применены меры принудительного взыскания.

Почти 500 блогеров не уплатили налоги после того, как им были направлены уведомления камерального контроля. Об этом сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков. Вице-министр не смог назвать точную сумму неуплаченных налогов. По его словам, эта работа продолжается, и ведомство доложит о ее результатах дополнительно. Он добавил, что к не уплатившим налоги блогерам будут применены меры принудительного взыскания, передает «Курсива».

«В целом уведомления были направлены около 850 блогерам. Из них чуть меньше половины, могу ошибиться, около 360 блогеров добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млн тенге в целом», — рассказал Темирбеков.

В феврале Комитет госдоходов направил уведомления камерального контроля по занижению доходов 594 блогерам. КГД посчитало, что авторы цифрового контента скрыли свои доходы на 53,3 млрд тенге. Позже в ведомстве заявили, что отозвали 169 уведомлений, направленных 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге, из-за технической ошибки, однако затем они были направлены снова.

В середине марта КГД заявил, что 63 блогера уплатили в бюджет 105 млн тенге после того, как им были направлены уведомления от комитета. Они самостоятельно задекларировали 2,8 млрд тенге допдоходов.