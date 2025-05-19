В Казахстане запустят ИИ-платформу по истории страны

Исторические статьи и книги на казахском языке соберут на одном портале.

Проект разрабатывают Институт истории государства и АО «Qazcontent». Главная цель — продвижение и популяризация отечественной истории. Также планируется увеличение количества исторических статей и интервью на казахском языке, пополнение базы историко-познавательных материалов на портале e-history.kz, обработанных с помощью ИИ, передает Sputnik.

«Подписали дорожную карту по совместному созданию инновационной платформы, основанной на технологиях искусственного интеллекта, с целью продвижения и популяризации отечественной истории. Проект направлен на расширение аудитории интернет-портала Qazaqstan tarihy и его трансформацию в центральный хаб исторических знаний», — сообщили в Институте истории государства.

Кроме того, планируется собрать книги по истории независимого Казахстана, содержание которых будет адаптировано для использования в ИИ-системе.