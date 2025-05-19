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747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    В Казахстане запустят ИИ-платформу по истории страны

    Исторические статьи и книги на казахском языке соберут на одном портале.

    19 мая 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество, Культура

    Проект разрабатывают Институт истории государства и АО «Qazcontent». Главная цель — продвижение и популяризация отечественной истории. Также планируется увеличение количества исторических статей и интервью на казахском языке, пополнение базы историко-познавательных материалов на портале e-history.kz, обработанных с помощью ИИ, передает Sputnik.

    «Подписали дорожную карту по совместному созданию инновационной платформы, основанной на технологиях искусственного интеллекта, с целью продвижения и популяризации отечественной истории. Проект направлен на расширение аудитории интернет-портала Qazaqstan tarihy и его трансформацию в центральный хаб исторических знаний», — сообщили в Институте истории государства.

    Кроме того, планируется собрать книги по истории независимого Казахстана, содержание которых будет адаптировано для использования в ИИ-системе.

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