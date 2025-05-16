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747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    Создана межведомственная проектная группа по цифровизации транспортно-логистической отрасли

    Проектная группа будет работать в формате еженедельных спринтов, обеспечивая регулярный прогресс по всем направлениям.

    16 мая 2025 11:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    МЦРИАП инициировало создание межведомственной проектной группы по цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли под председательством министра цифровизации Жаслана Мадиева. Проектная группа сформирована приказом Министра цифрового развития и объединяет представителей Министерства транспорта, финансов, сельского хозяйства, торговли и интеграции, Комитета государственных доходов, НПП «Атамекен», АО «Қазақстан темір жолы», а также ключевых игроков авиа и логистического рынков.

    Цель группы — выработка системных цифровых решений, направленных на повышение эффективности транзитных и мультимодальных перевозок, устранение административных барьеров и развитие цифровой инфраструктуры.

    Ключевые задачи проектной группы:

    — реинжиниринг бизнес-процессов в логистике
    — анализ и интеграция действующих информационных систем
    — проработка изменений в нормативно-правовой базе
    — разработка целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры отрасли
    — внедрение цифровых решений на стратегических узлах, включая МЦПС «Хоргос»
    — обеспечение передачи и обработки логистических данных из систем КТЖ в Государственную систему данных Smart Data Ukimet
    — адаптация лучших международных практик

    Для оперативной и сфокусированной реализации поставленных задач сотрудники профильных ведомств и организаций прикомандированы к работе в проектной группе на условиях полной занятости.

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