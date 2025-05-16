Создана межведомственная проектная группа по цифровизации транспортно-логистической отрасли

Проектная группа будет работать в формате еженедельных спринтов, обеспечивая регулярный прогресс по всем направлениям.

МЦРИАП инициировало создание межведомственной проектной группы по цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли под председательством министра цифровизации Жаслана Мадиева. Проектная группа сформирована приказом Министра цифрового развития и объединяет представителей Министерства транспорта, финансов, сельского хозяйства, торговли и интеграции, Комитета государственных доходов, НПП «Атамекен», АО «Қазақстан темір жолы», а также ключевых игроков авиа и логистического рынков.

Цель группы — выработка системных цифровых решений, направленных на повышение эффективности транзитных и мультимодальных перевозок, устранение административных барьеров и развитие цифровой инфраструктуры.

Ключевые задачи проектной группы:

— реинжиниринг бизнес-процессов в логистике

— анализ и интеграция действующих информационных систем

— проработка изменений в нормативно-правовой базе

— разработка целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры отрасли

— внедрение цифровых решений на стратегических узлах, включая МЦПС «Хоргос»

— обеспечение передачи и обработки логистических данных из систем КТЖ в Государственную систему данных Smart Data Ukimet

— адаптация лучших международных практик

Для оперативной и сфокусированной реализации поставленных задач сотрудники профильных ведомств и организаций прикомандированы к работе в проектной группе на условиях полной занятости.