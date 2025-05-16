Запрет использования ChatGPT в Казахстане: в Минцифры дали пояснения

14 мая появилась информация о том, что государственным служащим в Казахстане запрещено пользоваться популярным ChatGPT.

Позднее Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК выступило с заявлением. В нем сказано, что министерство действительно ведет системную работу по защите чувствительных данных государственных органов. В рамках этой работы еще в 2024 году был утвержден Руководящий документ по применению ИИ в государственном секторе, который имеет рекомендательный характер и направлен на повышение уровня кибербезопасности при использовании ИИ-технологий, передает Zakon.kz.

Документ не вводит запрет на использование зарубежных ИИ-сервисов, включая ChatGPT, но предупреждает о потенциальных рисках, особенно при работе с персональными данными, служебной или закрытой информацией.

Одновременно с этим министерство развивает и внедряет отечественные решения. К примеру, в закрытой сети госорганов на Национальной платформе ИИ, которая используется госорганами и работает в защищенной среде, уже доступны ключевые инструменты: переводчик на казахский и русский языки, AI-помощник по законодательству, языковая модель, способная формировать ответы и генерировать аналитические материалы по запросу.