Дроны и технологии ИИ используют для изучения площадей распространения вредителей

За счет резерва правительства закуплено 53 дрона для мониторинга и обработок.

В 2025 году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,1 млн га, что меньше на 1 млн га по сравнению с прошлым годом. На борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы. По его словам, к проведению исследовательских мероприятий будет привлечено около 4 625 человек. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось в два раза.

«В целом для борьбы со стадными саранчовыми будет использовано 443 единицы специальной опрыскивающей техники: 239 наземных вентиляторных и штанговых опрыскивателей, 100 аэрозольных газогенераторов, 31 судно сверхлегкой авиации, 24 самолета, свыше 46 дронов», — рассказал спикер.

Для координации работы на местах во всех областях созданы оперативные штабы с акиматами областей.

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках пилотного проекта в Туркестанской области для борьбы с саранчовыми вредителями были использованы беспилотные летательные аппараты. По итогам пилотного проекта дроны показали свою высокую эффективность.

«В этой связи принимаются меры по повышению доступности приобретения агродронов и опрыскивающей техники для сельхозтоваропроизводителей. Так, внесены изменения в Правила инвестиционного субсидирования, в рамках которых субъекты АПК имеют возможность получения возмещения 25% от стоимости приобретенных агродронов и наземных опрыскивателей», — отметил вице-министр ведомства.

Кроме того, за счет резерва правительства закуплено 53 дрона для мониторинга и обработок. С целью автоматизации и контроля бизнес-процессов мониторинга и обработки против саранчовых вредителей ведется работа по внедрению единой автоматизированной информационной системы. Также для оптимизации работ исследователей ведется разработка геоинформационной системы по обследованию площадей распространения саранчовых вредителей с использованием дронов и технологии искусственного интеллекта.