Депутат Базарбек был бы рад заменить министров и акимов искусственным интеллектом

Он также возмутился, что вопросы безопасности отодвигаются на второй план.

Во время обсуждения законопроекта «Об искусственном интеллекте» депутат Бакытжан Базарбек поделился своим видением развития искусственного интеллекта в Казахстане. Депутат заявил, что поддерживает развитие искусственного интеллекта и его внедрение в госаппарат, передает Zakon.kz https://www.zakon.kz/.

«С радостью воспринял бы, если из 100 000 нашего государственного аппарата хотя бы 30% заменили искусственным интеллектом. А если через 15-30 лет мы министров и акимов заменим ИИ, я бы не по-детски был рад», — высказался Базарбек.

При этом депутат рассказал, что в Facebook есть некий Базарбек Бакытжан, который похож на него и говорит его голосом. Он привлекает людей участвовать в инвестиционной схеме в урановой промышленности.

«Схема там незамысловатая: просто через банковское приложение направляешь деньги этому Бакытжану Базарбеку — и якобы участвуешь в разделе урановой промышленности в стране. Не знаю, кто это придумал, но все это диктуется моим голосом», — дополнил депутат.

Он также отметил, что безопасность важнее всего, и депутатский корпус внес поправку в законопроект «Об искусственном интеллекте», чтобы использование ИИ допускалось только после внесения их в реестр. Но правительство против.

«Или например, в статью 16 этого законопроекта депутаты внесли поправку, которая предлагает внести особый контроль в сфере искусственного интеллекта. Нет, правительство против. У правительства нет никаких аргументов, кроме того, что нужно поддерживать искусственный интеллект. Вы над персональными данными безопасность обеспечить не можете, а тут вопросы безопасности отодвигаются на второй план. Этот вопрос адресую Министерству цифрового развития», — дополнил Базарбек.

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин ответил, что необходимые меры по дипфейкам, распространению ложной информации и использованию ИИ в негативном ключе уже заложены в законе: классификация согласно рискам включает и маркировку, и запрет автономных систем.

«Что касается механизмов запрета и ограничений, то действующие инструменты в рамках закона уже имеются. Если будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы рассмотреть их совместно с разработчиком», — сказал он.