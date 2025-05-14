Опекуны могут получать разрешение на распоряжение имуществом и соцвыплатами подопечных на eGov

Услуга предоставляется бесплатно и позволяет получить официальное разрешение на распоряжение активами опекаемых.

На портале электронного правительства запущена новая услуга, позволяющая опекунам и попечителям получать разрешение на распоряжение имуществом и социальными выплатами подопечных. Услуга предназначена для законных представителей совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

Благодаря интеграции с информационными системами государственных органов процесс подачи электронного заявления стал проще. Если необходимые сведения уже оцифрованы, они автоматически загружаются при заполнении заявки, что снижает риск ошибок и исключает необходимость повторного ввода данных.

Новая услуга была реализована при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии», Министерства труда и социальной защиты населения РК.