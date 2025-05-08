Цифровая трансформация системы ЧC представлена в Казахстане

Введен в работу модернизированный ситуационный зал Командного центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям проведены масштабные организационные преобразования, техническая модернизация и внедрение цифровых сервисов, направленных на повышение эффективности управления в кризисных ситуациях, обеспечения координации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Введен в работу модернизированный ситуационный зал Командного центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС, на базе которого проводится сосредоточение цифровых сервисов с инструментами прогнозирования, моделирования и анализа реагирования на возможные техногенные и природные катастрофы, а также оценки их последствий, передает Liter.kz.

Для прогнозирования и моделирования чрезвычайных ситуаций введен в работу цифровой сервис «ГИС ЧС», который совместно с геопорталом АО «НК „Қазақстан Ғарыш Сапары“» применяется для моделирования паводковой ситуации и принятия оперативных мер реагирования по недопущению подтоплений жилых домов, нарушения жизнедеятельности, спасению и эвакуации населения. Также в этой системе функционируют подсистемы мониторинга и прогнозирования пожаров «Пирология» — для расчета зон распространения пожара, выбор применения расчетов по верховым, низовым, торфяным, хвойным и лиственным параметрам.

Для автоматизации учета и движения кадров в МЧС, его территориальных и подведомственных подразделениях внедрена система «Кадры» на платформе 1 °C. Функционирование системы направлено на оцифровку бизнес-процессов кадрового учета, обеспечение прозрачности кадровых передвижений и снижения нагрузки на специалистов подразделений кадрового обеспечения. Эти инструменты позволяют руководству оперативно отслеживать ключевые показатели и принимать взвешенные управленческие решения, обеспечить слаженную работу всех подразделений министерства, повышая общую эффективность, прозрачность, доступ к личной информации и возможность оперативно решать кадровые вопросы.

Наряду с этим продолжается реализация инициативы по созданию сall-центра 112 с возможностями определения местоположения звонящего абонента и интеллектуального помощника на базе искусственного интеллекта. Применение предполагается в центрах оперативного управления департаментов по чрезвычайным ситуациям областей, городов республиканского значения и столицы в рамках реализации проекта Единой дежурно-диспетчерской службы 112. В настоящее время совместно с поставщиками услуг связи проводится работа по реализации пилотного проекта на базе центра планирования и оперативного управления ДЧС г. Астаны. Ожидаемый эффект заключается в повышении скорости реагирования на поступающие сообщения от граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, укрепление доверия к органам гражданской защиты со стороны населения.

Начата работа по разработке национальной системы оповещения населения, разработана полноценная версия программного обеспечения, пульта управления республиканского и территориального уровней, сконструирована техническая схема сирено-речевого устройства. Данное приложение будет играть важную роль в повышении безопасности и готовности граждан к действиям в экстренных ситуациях.

Разработана демоверсия мобильного приложения «112KZ» для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, что позволит оперативно информировать граждан о возможных угрозах и рисках, таких как природные катастрофы, техногенные аварии или социальные беспорядки. Такое приложение будет играть важную роль в повышении безопасности и готовности граждан к действиям в экстренных ситуациях.

Также МЧС реализован ряд цифровых инициатив. На электронных картах операторов 2Gis и Яндекс размещены эвакуационные пункты, пункты сбора и пункты обогрева. Это повышает осведомленность населения о местах оказания помощи при попадании в ЧС, позволяет построить навигационные маршруты к пунктам сбора населения, пунктам обогрева и т. д.

Проведен пилотный запуск системы мгновенной доставки сообщений на абонентские устройства сотовой связи Cell Broadcast. Это позволяет осуществить мгновенную доставку сообщений большому количеству абонентов одновременно. Работает независимо от перегрузки сети, что обеспечивает надежную доставку сообщений даже в периоды высокого трафика.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций применяются камеры видеомониторинга с ИИ, позволяющие в реальном времени отслеживать состояние лесных массивов. Системы автоматически фиксируют признаки возможного возгорания, задымления и оперативно передают сигналы.

Кроме того, активно используются беспилотные летальные аппараты (БПЛА) с ИИ для поиска пропавших людей. С их помощью осуществляется фото открытой местности для поиска пропавших людей, а полученные изображения обрабатывается ИИ. Так, в августе текущего года в рамках совместной операции проводилась съемка труднодоступной местности с последующей обработкой данных ИИ для поиска пропавших граждан. Эта технология уже доказала свою эффективность и будет применяться на постоянной основе в поисково-спасательных операциях.

МЧС продолжит развитие технологий и внедрение цифровых решений для повышения безопасности и оперативности в чрезвычайных ситуациях.