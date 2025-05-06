«Единый личный кабинет предпринимателя» появился в Казахстане

Цифровой проект охватывает все стадии - от регистрации до участия в закупках.

Новый цифровой сервис реализует Минфин республики. При множестве существующих порталов, таких как Кеден, E-Qazyna-реестр, ИСНА, Qoldau и другие, не все предприниматели знают об их существовании. А потому, возникла необходимость создания нового цифрового проекта, отметили в ведомстве. Все эти системы объединили в единую и удобную платформу, передает Sputnik.

«Предприниматели получают централизованный доступ ко всем основным государственным и квазигосударственным платформам, что значительно упрощает процессы и сокращает временные затраты. Внедрение Единого личного кабинета осуществляется в рамках национальной цифровой трансформации. Это не просто техническое обновление — это шаг к формированию новой культуры взаимодействия государства и бизнеса», — сообщили в ведомстве.

Новый сервис охватывает весь цикл деловой активности: от регистрации предпринимателя до получения налоговых льгот и участия в закупках. С помощью кабинета можно: подавать налоговую отчетность; обращаться за возвратом переплаты; уточнять платежи; менять налоговый режим; отслеживать расчеты с бюджетом. И все это — в электронном формате и без визита в государственные органы.

«Для еще большего удобства пользователей разрабатывается мобильное приложение, которое сохранит весь функционал веб-версии. Оно будет доступно для загрузки в App Store и Play Market, что обеспечит круглосуточный доступ к сервису из любой точки страны», — подчеркнули в ведомстве.

На сегодняшний день проект находится на этапе разработки, завершается интеграция с внешними платформами и проводится отладка интерфейса.