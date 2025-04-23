«Социальный кошелек»: горячее питание школьников под цифровым контролем

Это цифровое решение позволяет не только оказать проактивную господдержку, но и убедиться в том, что ученик фактически получает положенное ему питание.

С прошлого года в школах Казахстана идет пилотное внедрение цифрового инструмента «Социальный кошелек», направленного на усиление адресности и прозрачности процесса предоставления горячего питания учащимся 5–11 классов из семей, находящихся в социально поддерживаемой группе. Государственная поддержка предоставляется детям в проактивном формате на основе государственных баз данных, то есть, без предоставления бумажных документов. Семьи, находящиеся в социально поддерживаемой группе, получают информацию о предоставлении их детям права на бесплатное питание. При согласии родителей семье автоматически создается цифровой ваучер на питание.

Родитель активирует ваучер через приложение eGov mobile. Учащийся получает питание в школьной столовой через идентификацию (QR-код, карта, Face ID и др.). Родителю приходит уведомление о том, что ребенок поел в столовой школы. В системе доступна функция обратной связи — можно оценить качество питания. По итогам месяца автоматически формируется акт выполненных работ, на основании которого производится оплата поставщику только за реально оказанные услуги.

Система «Социальный кошелек» в настоящее время тестируется в 20 школах: 10 из них в Астане и 10 — в Костанайской области. Пилотный проект позволит отработать технологию в реальных условиях, получить обратную связь от родителей, педагогов и поставщиков, а также подготовить систему к возможному масштабированию.

По результатам пилотного этапа планируется поэтапное расширение системы «Социальный кошелек» на учащихся 1–4 классов. Это позволит обеспечить единый цифровой подход к контролю за предоставлением питания во всех возрастных группах и усилить прозрачность государственной поддержки в сфере образования.

Ожидаемые результаты:

— повышение адресности предоставления государственной поддержки

— полная прозрачность получения услуг

— удобство и контроль для родителей

— снижение нагрузки на школьную администрацию

— гарантия справедливой оплаты для поставщиков

«Цифровизация господдержки — это не просто внедрение технологий, но и формирование системы доверия и справедливости, в которой каждая государственная мера достигает своего реального получателя», — отметили в МЦРИАП.