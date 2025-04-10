HONOR Magic 7 Pro с революционными AI-технологиями съемки теперь в Казахстане

Флагманский смартфон HONOR Magic 7 Pro поступил в продажу в официальных точках продаж.

Новинка получила множество изменений, оказывающих существенное влияние на пользовательский опыт: эргономичный дизайн, улучшенные AI-технологии камеры и режимы съемки, инструменты на базе искусственного интеллекта, повышающие повседневную продуктивность, а также флагманский процессор, аккумулятор нового поколения и мощные стереодинамики. HONOR Magic 7 Pro в очередной раз задает новый уровень качества и функциональности флагманов.

HONOR Magic 7 Pro доступен для предзаказа в двух цветах: лунном сером и графитовом черном.

Революционная камера AI HONOR Falcon

HONOR Magic 7 Pro оснащен новым поколением тройной основной камеры с улучшениями на уровне комплектующих, алгоритмов обработки изображений, режимов съемки, а главное — технологий искусственного интеллекта. Телефотокамера с рекордным разрешением 200 Мп и большим сенсором 1/1,4 дюйма получила светосильную оптику для съемки в условиях недостаточного освещения и предлагает несколько вариантов приближения: оптический зум 3х, гибридный зум 6х, цифровой зум высокого качества до 10х, а также экстремальные режимы приближения до 100х. Основной HDR-сенсор H9000 с разрешением 50 Мп дополнен оптикой с переменной диафрагмой, ультраширокоугольная камера оснащена сенсором 50 Мп и автофокусировкой для съемки макро. Их дополняют вспомогательные сенсоры: LiDAR для повышения скорости и точности фокусировки, датчики цветовой температуры и мерцания.

При поддержке технологий искусственного интеллекта HONOR Magic 7 Pro получил новые режимы съемки: скоростную серийную съемку HD Super Burst на базе технологии захвата движения AI Motion Sensing, AI-суперзум для существенного повышения детализации и общего качества фотографий с экстремальным приближением 30-100х, улучшение портрета с AI, режим «Сцена» для съемки на концертах и музыкальных фестивалях с алгоритмическими доработками, которые учитывают сложное освещение и значительное расстояние между зрителями и исполнителями. Кроме того, пользователям HONOR Magic 7 Pro доступны AI-технологии, дебютировавшие на других сериях смартфонов: портретный режим Harcourt и AI-ластик для быстрого удаления нежелательных объектов на снимках.

Инновации экрана, технологий защиты зрения и пространственного аудио

HONOR Magic 7 Pro оснащен экраном с микроизгибами защитного стекла по четырем сторонам и практически симметричными тонкими рамками по периметру. Захватывающий опыт просмотра кино и сериалов, мобильных игр, а также другого визуального и развлекательного контента обеспечивает панель LTPO AMOLED с диагональю 6,8 дюйма, плотностью пикселей 453 PPI, динамической частотой обновления 1–120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и полноэкранной — до 1600 нит. Яркое и контрастное изображение с точной цветопередачей подтверждают сертификаты Dolby Vision и HDR Vivid.

Впервые среди смартфонов экран HONOR Magic 7 Pro получил технологию круговой поляризации с более мягким и естественными светом по сравнению с традиционной линейной. Технология активной защиты зрения AI-дефокус обеспечивает снижение временной близорукости при длительном взаимодействии с некоторыми приложениями, динамическая яркость уменьшает напряжение глазных мышц за счет микрорегулировок интенсивности подсветки, ШИМ-частота 4320 Гц гарантирует отсутствие видимого мерцания, а циркадный ночной режим экрана с AI, основываясь на пользовательских привычках и времени суток, автоматически корректирует цветопередачу.

HONOR Magic 7 Pro также оснащен улучшенными стереодинамиками с акустическими камерами увеличенного размера — это обеспечивает беспрецедентный для смартфонов уровень громкости, глубины низких частот и объема звучания. В настройках доступны три режима работы динамиков: усиление баса, пространственное аудио и стандартный режим без AI-оптимизаций.

Флагманская конфигурация и надежность без компромиссов

Процессор Snapdragon Gen 8 Elite дополняют 512 ГБ скоростной памяти для хранения данных и 12 ГБ оперативной памяти новейшего стандарта с расширением еще на 12 ГБ при помощи технологии HONOR RAM Turbo. Длительное время работы без подзарядки, устойчивость к высоким и низким температурам, а также защиту от преждевременной деградации элемента питания обеспечивает кремний-углеродная батарея 3-го поколения емкостью 5850 мА/ч и увеличенным на 10% содержанием кремния. Второе поколение чипа HONOR E2 для управления энергопотреблением обеспечивает постоянный интеллектуальный мониторинг состояния смартфона и текущих задач для поддержания идеального баланса между мощностью процессора и экономией энергии. HONOR Magic 7 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную до 80 Вт.

Для уверенности в любых ситуациях HONOR Magic 7 Pro получил фирменное защитное стекло HONOR NanoCrystal Shield с повышенной устойчивостью к ударам и царапинам, а степень защиты IP68 дополнена стандартом IP69, защищающим от воздействия горячей воды под давлением. Для удобства и безопасности разблокировки фронтальная камера дополнена 3D-сканером ToF с высочайшим уровнем надежности для входа в банковские приложения, автозаполнения паролей и других операций с персональными данными. Дополняет систему распознавания лиц новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который получил более эргономичное расположение и значительно отличается по скорости и точности срабатывания от распространенных оптических. Инструменты безопасности и защиты данных также доступны во время звонков: «Конфиденциальный разговор» снижает слышимость для окружающих, «Двустороннее шумоподавление с AI» обеспечивает высокое качество связи без повышения голоса даже в шумных местах.

MagicOS 9.0 на базе технологий искусственного интеллекта

Новейшая операционная система MagicOS 9.0 получила улучшенный интерфейс, новые инструменты для персонализации пользовательского опыта, а также AI-инструменты для продуктивности. Пользователям доступно второе поколение функции Magic Portal для распознавания контента, перемещения между приложениями или поиска в интернете одним жестом. Функция работает на базе AI-технологий, определения контекста и оценки пользовательских привычек. Magic Portal также позволяет автоматически выделять и копировать текст с фотографий и картинок, распознавать и выбирать любой контент на экране. Во втором поколении значительно расширилась поддержка популярных по всему миру приложений, включая продукты Яндекс и 2ГИС.

Также HONOR Magic 7 Pro поддерживает приложение «Перевод AI» в виде чата с голосовым или текстовым вводом и синхронным переводчиком, в Галерее доступен удобный AI-ластик для удаления лишних объектов, а в приложении HONOR Заметки — инструменты на базе искусственного интеллекта для голосовых и текстовых заметок, включая краткие пересказы, форматирование, перевод и разделение голосов спикеров.

HONOR Magic 7

Помимо Pro версии в продажу также поступила базовая модель HONOR Magic 7. Смартфон также получил полный набор AI-инструментов, но при этом отличается конфигурацией телефотокамеры (50 Мп), габаритами, характеристиками экрана и батареи. Познакомиться с детальными характеристиками HONOR Magic 7 и 7 Pro можно на официальном сайте HONOR.

Доступность и цены

HONOR Magic 7 Pro доступен по цене 669990 тенге. Стоимость стандартной модели HONOR Magic 7 составила 549990. Устройства доступны по схеме покупки трейд-ин с выгодой до 500000 тенге, в зависимости от устройства. Также новые обладатели смартфонов получат повышенный кэшбэк с покупки. А помимо стандартного гарантийного обслуживания для HONOR Magic 7 и 7 Pro предлагается дополнительный год бесплатного сервисного обслуживания и 6 месяцев гарантии на замену экрана при повреждении.