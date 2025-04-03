«Цифровая исполнительная надпись»: запуск пилотного проекта
Он будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Министерством юстиции запущен пилотный проект «Цифровая исполнительная надпись», направленный на защиту прав граждан и соблюдение нотариусами установленных требований при совершении исполнительных надписей, передает Учет.kz.
Основные нововведения проекта:
— Цифровизация процесса подачи возражений. Должники смогут оспорить исполнительную надпись онлайн через информационную систему «Мобильное правительство» в своем личном кабинете.
— Автоматизация процедур. Подача возражений будет проходить в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи.
— Соблюдение принципа территориальности. Вся система настроена так, чтобы учитывать территориальную привязку нотариальных действий.
— Прозрачность и законность взысканий.
Новый механизм обеспечит контроль за правомерностью исполнительных надписей и упростит доступ граждан и организаций к нотариальным услугам в цифровом формате.