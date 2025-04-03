«Цифровая исполнительная надпись»: запуск пилотного проекта

Он будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Министерством юстиции запущен пилотный проект «Цифровая исполнительная надпись», направленный на защиту прав граждан и соблюдение нотариусами установленных требований при совершении исполнительных надписей, передает Учет.kz.

Основные нововведения проекта:

— Цифровизация процесса подачи возражений. Должники смогут оспорить исполнительную надпись онлайн через информационную систему «Мобильное правительство» в своем личном кабинете.

— Автоматизация процедур. Подача возражений будет проходить в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи.

— Соблюдение принципа территориальности. Вся система настроена так, чтобы учитывать территориальную привязку нотариальных действий.

— Прозрачность и законность взысканий.

Новый механизм обеспечит контроль за правомерностью исполнительных надписей и упростит доступ граждан и организаций к нотариальным услугам в цифровом формате.