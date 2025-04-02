Замену удостоверений личности переведут в онлайн-формат

Свыше 340 млн госуслуг в Казахстане в 2024 году было оказано в онлайн-формате.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслана Мадиева, на сегодня 92% государственных услуг можно получить удаленно. Причем, как показывает статистика, чаще всего граждане обращаются за ними посредством смартфонов (90%).

В рамках демонополизации доступа к госуслугам ключевые сервисы были интегрированы на популярные финтех-платформы, что значительно увеличило охват населения цифровыми услугами. Кроме того, казахстанцы стали уверенно использовать QR-подпись и биометрию. Особую популярность получил сервис цифровых документов, которым за год граждане оспользовались 292 млн раз.

Одна из самых востребованных государственных услуг — замена удостоверения личности, до конца апреля будет переведена в онлайн-формат. Специалистами уже успешно протестирована AI-модель, которая оценивает фотографию гражданина на соответствие требованиям. То есть, гражданам в будущем для получения удостоверения личности необходимо будет только пройти идентификацию на платформе eGov, загрузить фото и подпись, оплатить онлайн и дождаться SMS о готовности документа.

«В 2024 году операторами ЦОНов оказано 15,2 млн услуг. При этом 80% всех обращений связано с десятью услугами. Совместно с госорганами мы разработали дорожные карты по их автоматизации и переводу в безальтернативный онлайн-формат. На первом этапе: замена удостоверений личности, выдача ЭЦП, разрешения трудовым иммигрантам. Далее последуют регистрационные услуги: транспорт, недвижимость, документация на землю. Наша цель — снизить нагрузку на ЦОНы на 50% уже к концу года», — отметил министр на заседании правительства.