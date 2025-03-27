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1,4 млн казахстанцев воспользовались функцией «СТОП-кредит» в eGov

    Глава Минздрава ответила на жалобы казахстанцев на Face ID в поликлиниках

    Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала о преимуществах внедрения этой системы в поликлиниках.

    27 марта 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    Также она объяснила, какую пользу это принесет пациентам и медицинской системе в целом. Министр здравоохранения отметила, что законодательная база позволяет проводить идентификацию пациентов, которые обращаются в медорганизации, передает Zakon.kz.

    «К сожалению, это была вынужденная мера — огромные средства сегодня уходят на приписанные медицинские услуги. Введение этого инструмента позволило нам снизить количество приписок», — сказала она.

    Акмарал Альназарова также сообщила, что до конца года планируется принять дополнительные меры, направленные на устранение приписок и обеспечение полной прозрачности в использовании средств как в рамках фонда обязательного медстрахования, так и бюджетного финансирования.

    «Если пациент не согласен использовать Face ID, он может подтвердить правомерность обращения за медицинской помощью через специальное приложение, введя 7-значный код. Этот код активируется буквально за несколько секунд и нигде не сохраняется, что обеспечивает дополнительную гарантию того, что его идентификационные данные не будут использованы повторно», — пояснила Альназарова.

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