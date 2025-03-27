Глава Минздрава ответила на жалобы казахстанцев на Face ID в поликлиниках

Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала о преимуществах внедрения этой системы в поликлиниках.

Также она объяснила, какую пользу это принесет пациентам и медицинской системе в целом. Министр здравоохранения отметила, что законодательная база позволяет проводить идентификацию пациентов, которые обращаются в медорганизации, передает Zakon.kz.

«К сожалению, это была вынужденная мера — огромные средства сегодня уходят на приписанные медицинские услуги. Введение этого инструмента позволило нам снизить количество приписок», — сказала она.

Акмарал Альназарова также сообщила, что до конца года планируется принять дополнительные меры, направленные на устранение приписок и обеспечение полной прозрачности в использовании средств как в рамках фонда обязательного медстрахования, так и бюджетного финансирования.

«Если пациент не согласен использовать Face ID, он может подтвердить правомерность обращения за медицинской помощью через специальное приложение, введя 7-значный код. Этот код активируется буквально за несколько секунд и нигде не сохраняется, что обеспечивает дополнительную гарантию того, что его идентификационные данные не будут использованы повторно», — пояснила Альназарова.