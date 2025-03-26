Меры по обеспечению информационной безопасности назвали в министерстве цифрового развития

Одним из важнейших вопросов глобальной цифровизации становится обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных.

Экосистема кибербезопасности создана в Казахстане благодаря поддержке депутатского корпуса, казахстанских технических специалистов и госорганов. При этом в стране 8 вузов и 25 средних учебных заведений, которые готовят специалистов по информационной безопасности. О том, какие меры принимается в сфере развития информационной безопасности, рассказал председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов.

По его словам, образовательные гранты в сфере кибербезопасности ежегодно расширяются. На эту специальность ежегодно выделяется 3600 грантов.

«Развитие рынка кибербезопасности показывает, что есть 3 общественных организаций, которые являются непосредственно помощниками министерства в сложной сфере. 570 критически важных объектов определено в нашей стране. Можем анонсировать, что буквально через два месяца количество этих объектов может быть увеличено», — заявил он.

В доменном пространстве существует около 190 тысяч доменов «kz» и «kaz». Основными элементами технической защиты являются Национальный координационный центр информационной безопасности (НКЦИБ), Государственный оперативный центр информационной безопасности и Отраслевой оперативный центр информационной безопасности.

«В стране существует 54 оперативных центра информационной безопасности. Это частные структуры, которые помогают владельцам информационных ресурсов в их защите. Имеется 7 испытательных лабораторий, которые подтверждают соответствие требованиям информационной безопасности и проводят испытания объектов информатизации. Также работает 3 службы реагирования на компьютерные инциденты, так называемые службы CERT», — проинформировал Руслан Абдикаликов.

Председатель Комитета напомнил, что увеличены сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сферах защиты персональных данных, электронного документа и электронной цифровой подписи на 1 год, увеличены в 3 раза размеры административных штрафов в сфере защиты персональных данных и 5 раз в сфере информатизации. Был введен запрет на сбор и обработку копий документов, удостоверяющих личность.