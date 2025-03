PROFIT Cloud Day 2025: что такое «хорошее облако»?

Традиционно на Cloud Day мы обсуждаем облачные технологии, ЦОДы и большие данные, а также развитие этого рынка в Казахстане.

14 марта в Алматы состоялась 9-я ежегодная международная конференция PROFIT Cloud Day 2025, организованная компанией PROFIT Events. В этом году организаторы отметили особенно высокий интерес к событию — более 1200 регистраций, 300 участников офлайн и несколько тысяч зрителей прямой трансляции. Насыщенной была и программа конференции.

Мероприятие открыла Светлана Черненко, директор Аналитического центра ИКС. Она представила статистику по текущему состоянию рынка коммерческих ЦОД по оценке iKS-Consulting. Так, на 2024 год на рынке присутствует 3775 коммерческих стоек, при этом порядка 70% из стойко-мест уже утилизировано. Доходы коммерческих дата-центров от услуг colocation и телеком-сервисов по итогам 2024 года достигли 31,6 млрд тг. Для сравнения — в 2023 году эта цифра составляла 25,4 млрд тг.

«Доходы растут, но растут они достаточно спокойно, без всплесков. Мы ожидаем, что к 2030 году количество коммерческих стоек в казахстанских дата-центрах может превысить 10 тыс. штук. Но тут должны сложиться определенные факторы. А почему рынок растет относительно ровно и не так бурно, как растут облака? Ответ достаточно простой: потому что корпоративная инфраструктура развивается теми же темпами, что и коммерческая, а где-то — даже более высокими. Данные растут в геометрических прогрессиях, и они где-то должны храниться. Соответственно, хранятся они не только в коммерческих дата-центрах, но и в корпоративных. Предприятия продолжают вкладываться в собственную инфраструктуру, инвестировать в строительство, в обслуживание. Это очень важный сигнал для операторов. Массового перетока из корпоративной среды в коммерческую пока не наблюдается — они растут параллельно», — отмечает Светлана Черненко.

В региональном разрезе наибольшее число стоек приходится на Алматы (31,4%) и Астану (25,9%), далее с большим отставанием следует Павлодар (6,8%). На Актау приходится уже всего лишь 3,7%. Самые низкие показатели — у Тараза (1,2%), Талдыкоргана (1%) и Семея (0,7%).

Доли рынка операторов коммерческих ЦОД по количеству стоек во владении выглядят следующим образом: 41% — у Казахтелекома; 18% — Freedom Telecom; 13% — НИТ; 9% — Казтелепорт; 5% — QazCloud; 5% — TTC; 3% — Jusan Mobile; 2% — Ahost; 1% — PS; 1% — NLS Kazakhstan; 1% — прочие.

Светлана Черненко выделила несколько трендов развития отрасли коммерческих ЦОД в РК:

— Развитие инфраструктуры для хранения и обработки данных становится государственной задачей.

— В коммерческий потенциал рынка начинают верить инвесторы, предложение формирует спрос.

— ЦОДы становятся отдельным бизнесом, и его управление требует специальных компетенций.

— Запускаются инфраструктурные проекты принципиально нового масштаба и уровня.

На фоне этих трендов она обозначила и вызовы, которые сегодня стоят перед отраслью. Среди них: растущий спрос на электроэнергию на фоне регионального энергетического дисбаланса; межрегиональная связность и сетевая нейтральность; долгосрочные инвестиции и высокая стоимость денег; желание заказчиков держать данные «под рукой» и недостаточное доверие к коммерческим ЦОДам.

В рамках панельной дискуссии эксперты обсудили не только текущую реальность на рынке ЦОД в Казахстане, но и порассуждали о том, каким же должно быть «идеальное облако».

Баян Конирбаев, председатель правления АО «Национальные информационные технологии», подчеркивает: облако — это среда, доступная, понятная и отказоустойчивая.

«Отношение к облакам кардинально поменялось. Если смотреть на требования к облаку 10 лет назад и сейчас — это совсем разные вещи. Сейчас, если облако не может предоставить нормальный объем вычислительных мощностей, оно не рассматривается рынком. В идеале сейчас все должно закрываться уже в какие-то функциональные коробки, которые должны создавать какие-то хорошие бенефиты, условия и преимущества для каждого пользователя. То есть, в идеале, хорошее облако — по большей части это тот блок, который позволяет однозначно создавать хорошие качественные условия не только для большого бизнеса, но и для маленького, который не заинтересован в больших объемах, связанных с затратами на CAPEX, созданием своей дата-инфраструктуры и так далее. Поэтому, хорошее облако — это отказоустойчивое, наполненное в плане функциональных возможностей и доступное облако», — говорит Баян Конирбаев.

Касым Мажен, Head of Enterprise Cloud & Open Innovation, АО НИТ, подробнее рассказал о стандартизации и безопасности облаков.

«Облачные технологии превратились из дополнительной опции в необходимость для бизнеса. Стандартизация и безопасность — ключевые аспекты облачной инфраструктуры предприятий. И сейчас наблюдается переход от централизованных hyperscalers к гибридным, multi-cloud и edge computing. Облака стали „товаром“, но за безопасностью, масштабируемостью и децентрализацией — будущее. От доминирования крупных облаков мир переходит к безопасным multi-cloud и edge-first стратегиям», — отмечает Касым Мажен. Он призвал коллег к тесному сотрудничеству для развития облачных технологий в СНГ.

Это мнение поддержал Денис Щепин, генеральный директор ITGLOBAL.COM в Казахстане. Он акцентировал внимание на том, что облако должно быть доступным. Еще один важный критерий — его должно быть легко использовать.

«У нас среди пользователей много частных лиц, которые что-то свое разворачивают. То есть, оно должно быть простым в использовании, а доступность его обеспечивается множеством факторов, первый из которых — это надежность. Вообще, надежность — это масса компонентов. Это электричество, как построен ЦОД, как он зарезервирован, качество оборудования и многое другое», — отмечает Денис Щепин.

Он также рассказал о том, какие услуги сегодня может предложить заказчикам ITGLOBAL.COM. У компании 11 дата-центров в девяти странах, более 15 лет опыта работы с виртуализацией, более тысячи сотрудников по всему миру и более 3 тыс. корпоративных клиентов. ITGLOBAL.COM предлагает инженерные решения ЦОД, решение для виртуализации vStack, для автоматизации — SimpleOne, сервера и СХД ITPOD, а также решения для телекома и блокчейн для бизнеса.

«Компания vStack входит в корпорацию ITG. Имея колоссальный опыт работы с облаками, с 2008 года мы наращивали компетенции, на базе которых в 2018 году создали продукт vStack. Сейчас у нас более 150 квалифицированных сотрудников и 50 партнеров по всему миру. Мы реализовали уже более 50 проектов. Технологический стек включает vStack OS, vStack SDS, vStack SDC, vStack SDN и vStack Management. При этом большая часть архитектуры создана внутри решения. Для взаимодействия пользователя с платформой, а также дополнительными сервисами, такими как Kubernetes, VPN-серверы и др., мы создали vStack Cloud Panel. Она позволяет проводить операции с оплатой, пополнять баланс, работать с биллингом, отслеживать тарификацию», — присоединился к выступлению Дениса Щепина Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

Серик Туребек, менеджер по развитию бизнеса СХД ASBIS, настаивает на том, чтобы облако было переносимым. Чтобы заказчик мог сменить провайдера, а инфраструктура могла «переехать» так, как это удобно заказчику.

«Этого сейчас нет, и я думаю, что это следующий шаг в развитии облаков», — уверен Серик Туребек.

В своем выступлении представитель ASBIS показал реальные кейсы внедрения СХД. В портфель систем хранения ASBIS входят такие компании, как Infinidat, Seagate, Vast, Promise Technology, Quantum.

Стоит отметить, что на казахстанском рынке АСБИС присутствует уже 17 лет. В республике действует два офиса и три склада, в штате компании — 250 специалистов. Число клиентов АСБИС Казахстан составило более тысячи. Предварительный оборот за 2024 год достиг 490 млн долларов. Головная компания располагается на Кипре и работает с более чем 20 тыс. заказчиков в 60 странах мира. Всего в портфеле ASBIS — более 250 вендоров и более 100 тыс SKU.

Ади Амиров, специалист по продажам «ЛинкМастер Казахстан», затронул весьма значимую тему — измерительных приборов для серверного и коммутационного оборудования. Ведь какое бы ни было резервирование у ЦОД, энергетические проблемы лучше предотвратить, чем пытаться исправить, когда инцидент уже произошел. Ади Амиров рассказал о решениях компании Sonel, разрабатывающей многофункциональные и монофункциональные приборы для сложных защитных измерений в энергетике. Это линейки MPI (измерители параметров электробезопасности электроустановок), MIC (высоковольтные измерители сопротивления изоляции с широким набором измерительных функций), MRU (измерители сопротивления заземления), MZC (измерители сопротивления контура короткого замыкания), а также устройства для измерения и анализа параметров в электросетях, микроомметры и портативные мультиметры.

Дмитрий Иванюк, технический эксперт Commvault, присоединился к дискуссии о том, что же такое хорошее облако. Он напомнил, что существует вполне измеримый набор параметров, который определяется соглашением SLA. Хотя, отмечает Дмитрий, о цифре в 100% говорить не приходится.

«Здесь самое важное — это понимать, что облако должно быть в балансе и для пользователя, и для инфраструктуры. Потому что никто не будет вкладывать в большую инфраструктуру много денег, если потом никто не будет потреблять это облако. И, соответственно, никто не будет пользоваться облаком в том случае, если заказчику не предоставляют SLA. Если у меня в контракте прописано, что моя виртуальная машина восстановится за 15 секунд, то любой облачный провайдер должен это предоставить. И поддержу мнение коллег — у пользователя должна быть возможность мигрировать между регионами без каких-либо затрат. Подытоживая, облако — это баланс между удовлетворенностью пользователя, деньгами владельцев облака и эффективность инфраструктуры», — подчеркивает Дмитрий Иванюк.

Он также рассказал об облаке Commvault Cloud и тех возможностях, которые оно предоставляет.

«Commvault Cloud — это единое решение, предоставляющее полную устойчивость. Оно работает из коробки и обеспечивает безопасность данных и кибервосстановление. А гибридная инфраструктура дает гибкость и эффективность. Интеграция искусственного интеллекта обеспечивает автоматизацию, скорость, масштаб и надежность. При этом пользователю доступен AI-ассистент Arlie, который использует различные наборы данных для ответов», — рассказал Дмитрий Иванюк.

А Сергей Сорокин, директор по развитию бизнеса Yandex Cloud, напоминает, что облако — это не панацея. Оно не решит проблемы заказчиков сразу, как только они туда переедут. Облако — это достаточно сложный технологический инструмент, и если у компании нет понимания и компетенций, как его задействовать на 100%, она будет разочарована. Именно поэтому, по мнению Сергея, важно повышать компетенцию по рынку в целом, а также вести просветительскую работу. И второй пункт, который он затронул — это сервисы в облаке.

«Зачем компании мигрируют в облако? Они хотят минимизировать какое-то количество работы (администрирование и так далее). А облако — это про Time to Market, про скорость. И когда клиент приходит, он хочет очень хороший сервис. И здесь забота о пользователе крайне важна. Облачный провайдер, который много инвестирует именно в то, что он заботится о своем пользователе, он с ним 24/7, он ему помогает, выстраивает его архитектуру, переживает с ним и падения и подъем его инфраструктуры — это критически важно. Потому что иначе жизнь в облаке будет „пришел-ушел“, и никакого мэтча с партнером не случилось. Поэтому важно выстраивать вот такие доверительные отношения», — считает Сергей Сорокин.

К слову, у Yandex Cloud в Казахстане работает офис (юрлицо) с локальной командой экспертов для поддержки клиентов. Облачная платформа предоставляет более 30 сервисов казахстанским разработчикам и бизнесу, включая передовые AI-инструменты для быстрого тестирования гипотез и запуска новых цифровых продуктов. Более того, компания развивает речевые технологии на казахском языке. Кроме того, недавно была открыта зона доступности Yandex Cloud для Центральной Азии на базе дата-центра в Казахстане. Благодаря этому компании и разработчики смогут реализовать больший спектр проектов для быстрого и эффективного создания новых цифровых сервисов в Казахстане и ЦА.

Тему ИИ-помощников продолжил Владислав Барковский, руководитель департамента развития продаж облачных сервисов MUK Group. Он рассказал о Microsoft Copilot, встроенном в приложения Microsoft 365, и о том, какие преимущества дает пользователю этот AI-инструмент.

Copilot chat с защитой коммерческих данных доступен во всех тарифных планах. При входе в систему с Entra ID данные чата не сохраняются, никто не может их просматривать, также они не используются для обучения модели. Copilot построен на основе усовершенствованных моделей GPT-4 и DALL-E 3. Он предоставляет актуальные веб-данные со ссылками на каждый ответ. Copilot для Microsoft 365 создан для доступа к бизнес-контенту и контексту. При этом пользователь может использовать в работе оба инструмента — и Copilot, и Copilot for Microsoft 365.

Copilot в Teams помогает проводить совещания, фиксировать ключевые вопросы и подводить итоги обсуждений, Copilot в Outlook помогает пользователю оставаться в курсе событий в почтовом ящике и создавать эффективные коммуникации за считанные секунды. Помимо этого, AI-помощник встроен в популярные офисные приложения Word, Excel, PowerPoint и OneNote, облегчая работу и повышая их эффективность.

«Благодаря оптимизации эффективность рабочего дня с Copilot значительно повышается. Можно говорить о 10 сэкономленных часов в месяц. Кроме того, AI-помощник влияет на рабочие процессы, помогая проводить эффективные совещания, анализировать данные, создавать контент и обрабатывать почту», — поделился Владислав Барковский.

Еще один пример использования решений ИИ в бизнес-среде представили Амир Садыков, директор по развитию бизнеса qCloudy, и Александр Бернадский, Solutions Architect Amazon Web Services. Они рассказали о GenAI для бизнеса на AWS.

«Мы — команда сертифицированных инженеров с многолетним опытом проектирования, разработки и внедрения. Мы строим гибкие, масштабируемые, отказоустойчивые и cost-effective решения в публичном облаке с применением AI/ML и поддерживаем их 24/7», — говорит Амир Садыков.

Среди проектов qCloudy, где были использованы сервисы AWS — чатбот с ИИ для холдинга Байтерек и автоматизированное решение с AI-системой анализа фото для инвентаризации сельхозтехники.

Александр Бернадский подробнее рассказал о сервисе Amazon Bedrock. Это полностью управляемый сервис, предлагающий широкий выбор высокопроизводительных базовых моделей от ведущих компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Amazon Bedrock помогает выбрать лучшие базовые модели для необходимого сценария использования, конфиденциально настраивать их, а также создавать агенты, выполняющие задачи с использованием корпоративных систем и источников данных.

Еще один представитель AWS, Антон Карташов, Solutions Architect, рассказал о сервисе Amazon SageMaker AI, позволяющем создавать, обучать и развертывать модели машинного обучения. Сервис предназначен для выполнения различных задач жизненного цикла машинного обучения, включая подготовку данных, обучение, развертывание и MLOps.

«Amazon SageMaker AI предоставляет специально разработанные инструменты управления, которые помогут ответственно подойти к внедрению ML. С помощью Amazon SageMaker Role Manager администраторы могут определить минимальные разрешения за считанные минуты. Amazon SageMaker Model Cards упрощает сбор, получение важной информации о модели и обмен ею, например целевое использование, рейтинги риска и подробности обучения, от концепции до развертывания. Amazon SageMaker Model Dashboard позволяет получать информацию о поведении модели в производстве в одном месте. Интеграция Amazon SageMaker AI и Amazon DataZone упрощает оптимизацию машинного обучения и управления данными», — говорит Антон Карташов.

О том, как машинное обучение на практике решает задачи бизнеса, рассказал Никита Гаврилов, Head of Data Science АО «Технодом Оператор». Он показал проект по реализации предиктивной аналитики в облаке, который был внедрен в компании. Благодаря MLOps в облаке уменьшилось время на переобучение моделей, что позволило легче адаптироваться к изменениям, удалось автоматизировать процесс сбора метрик и мониторинга, что позволяет в моменте реагировать на результаты моделей, а детализация процесса упростила исправление ошибок, поскольку каждый этап легче отслеживается.

Вернемся к теме ЦОД. На PROFIT Cloud Day 2025 выступил руководитель Управления проектирования и разработки сервисов АО «Казтелепорт» Юрий Дорофеев. Он рассказал, как компания развивается сегодня и почему строит ЦОДы уровня TIER III. И здесь, как раз, представители провайдера обращают внимание на ключевые метрики SLA.

Напомним — в 2022 году ЦОД «Сайрам» прошел сертификацию по уровню отказоустойчивости Tier III Facility, а прошлой осенью в Астане был запущен новый центр обработки данных «Ерейментау», сертифицированный Uptime Institute по уровню Tier III Facility. Он стал восьмым в республиканской сети ЦОД компании.

О модульных решениях для центров обработки данных рассказал Валерий Пятов, руководитель направления ЦОД в странах СНГ Kehua Tech. Он показал ЦОДы серии KEHUA Wise Aisle, в которой интеграция блоков распределения питания, блоков ИБП, IT-шкафов, кондиционеров, блоков мониторинга и каркасных блоков образует компактное, экологичное и интеллектуальное целостное решение.

Никита Красулин, генеральный директор и сооснователь PS Cloud Services, отмечает, что еще несколько лет назад у заказчиков в Казахстане требования к облакам были совсем небольшие, под облаком понимался любой IaaS. Однако сегодня заказчики в Казахстане приходят к пониманию того, что такое хорошее облако. Причем, как подчеркнул представитель PS, в мире это существует уже давно.

«Понятно, что должна быть эластичность; должны быть тарифы Pay as You Go, чтобы увеличивать или уменьшать ресурсы; должно быть необходимое количество сервисов, включая Kubernetes, базы данных и другие PaaS. Самое главное — это взаимодействие с пользователями. Хорошее облако — это когда в момент падения оно продолжает оставаться хорошим. Клиент не замечает, когда все работает хорошо. Но важно понимать, что любая ИТ-инфраструктура время от времени падает, у всех. И вот когда она падает, нужно оставаться на связи с клиентом и максимально все восстанавливать», — говорит Никита Красулин.

Он также отметил, что у заказчиков все чаще начинают появляться вопросы о безопасности, они все чаще смотрят на провайдера с точки зрения зрелости в вопросах ИБ, а также процессов, включая и бумажные.

Александр Фролкин, коммерческий директор PS Cloud Services, представил кейс по миграции в облако инфраструктуры туроператора HT.KZ. Основными причинами переезда в облако стали необходимость масштабирования в связи с ростом трафика после запуска мобильного приложения, ярко выраженная сезонность с увеличением трафика с мая по август и простоем физических серверов в остальное время, аутсорс администрирования IT-инфраструктуры и желание избежать рисков поломок и долгих поставок физического оборудования. По итогам проекта инфраструктуру перенесли в облако и реализовали гибридное решение.

А о том, как сократить даунтайм цифровых сервисов, в рамках своего выступления рассказал, Сергей Бобко, менеджер по региональному развитию Servercore. Servercore — международный провайдер IT-инфраструктуры с офисами в Казахстане, Узбекистане и Кении. Сергей представил кейс, реализованный у одного из заказчиков — компании Alif Tech, занимающейся FinTech-решениями для осуществления платежей, денежных переводов и онлайн покупок. В рамках проекта стояла задача перенести сервисы от предыдущего провайдера с on-premise, с минимальным простоем. По результатам проекта даунтайм был уменьшен на 80%, а инциденты сократились в 6 раз, кроме того, существенно возросла доступность сервисов и их надежность.

Еще одна тема, которую затронули участники панельной дискуссии — безопасность данных в облаке. Этот вопрос до сих пор остается насущным и вызывает множество дискуссий. Особенно это актуально, учитывая множество госсервисов, размещаемых в облаке, а также несколько достаточно громких утечек данных, произошедших в прошлом году.

«С одной стороны, да, то, что мы называем персональными данными, действительно слиты, и там уже защищать нечего (ИИНы, имена, фамилии, адреса). От того, что в очередной базе данных они будут храниться более надежно, чем в предыдущей, учитывая, что все уже есть в даркнете, ничего не поменяется. Но, с другой стороны, а какой тогда механизм, если не персональные данные, для локализации данных в принципе? Если бы не было закона о персональных данных, и мы не защищали персональные данные, то каким другим механизмом можно обезопасить государство от каких-либо ситуаций с отключением внешних сервисов? То есть, если мы не будем это делать через персональные данные, то как по-другому можно сохранить контент внутри страны?», — задается вопросом Никита Красулин.

А Баян Конирбаев подчеркивает — все, что касается персональных данных, очень чувствительный вопрос. Особенно для государственных компаний.

«Когда вы говорите про персональные данные, вы в первую очередь касаетесь источников данных. А источники данных, как правило — это люди. Участие в облачной структуре в виде дополнительных сервисов в любом случае подразумевает определенный объем шеринга информации. Без этого участвовать в общем процессе жизнедеятельности в ИТ-мире и сейчас уже в общем мире (например, в виде логистики, коммерции и так далее) — абсолютно невозможно. Поэтому, в моем понимании, должен быть какой-то здравый смысл. Закрыть полностью все и работать в закрытом поле, не предоставив хороших инструментов и альтернативных решений, которые уже в мире присутствуют — это просто дико. С другой стороны, по наиболее критическим базам данных мы должны максимально создавать все условия, чтобы эти данные находились в защищенном формате», — отмечает глава АО НИТ.

О том, как размещать критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры в облаке безопасно, рассказал в своем выступлении Юрий Белов, менеджер по развитию бизнеса VK Cloud. Он также привел несколько кейсов из промышленности.

«В том случае, когда у компании есть свои дата-центры, но нужен доступ к облачным технологиям, решением становится частное облако. Оно позволяет создать единый контур для разработки и внедрения собственных и заказных информационных продуктов. Private Cloud от VK Cloud — это платформа для построения частного облака с готовыми ИТ-инструментами для разработки и безопасности, с маркетплейсом бизнес-приложений. Платформа выдерживает повышенные нагрузки и разворачивается на любом x86-оборудовании», — говорит Юрий Белов.

Подводя итоги насыщенного дня конференции, стоит отметить высокий интерес бизнеса к теме облачных технологий и тем преимуществам, которые они могут дать. Раньше вопрос о том, идти ли в облака, был достаточно насущный, а бизнес сомневался и колебался. Теперь же более актуален вопрос, какие решения какого вендора лучше выбрать на первом этапе, чтобы реализовать процесс максимально эффективно, с учетом текущих задач и потребностей бизнеса.

