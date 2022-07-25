Дата-центр «Сайрам» АО «Казтелепорт» подтвердил надежность и прошел международную сертификацию

Полученный статус подтверждает высокую степень безопасности ЦОДа.

Центр обработки данных «Сайрам», входящий в сеть дата-центров АО «Казтелепорт», прошел сертификацию независимой авторитетной организации Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III Facility.

Полученный статус подтверждает высокую степень безопасности ЦОДа, оборудования и размещаемых данных компаний-клиентов. Он также демонстрирует, что в реальных условиях производительность и безотказность работы ЦОД отвечает всем международным стандартам.

ЦОД «Сайрам» располагается в г. Алматы. ЦОД обладает всеми необходимыми каналами связи и ИТ-оборудованием для обслуживания клиентов. Ранее, на этапе проектирования, ЦОД «Сайрам» уже получил от Uptime Institute статус Tier III Design.

Сертификаты Tier III гарантируют минимальный уровень риска возникновения аварий в работе ЦОД, в том числе из-за человеческого фактора. Получение подобного сертификата многоступенчатый и сложный процесс, подтверждающий статус ЦОД.

АО «Казтелепорт» (дочерняя организация АО «Народного Банка Казахстана» — один из крупнейших инфотелекоммуникационных и облачных провайдеров Казахстана. Поставщик ИКТ-сервисов с высоким уровнем качества и безопасности. Мы предоставляем комплексные решения для средних и крупных организаций на уровне IT-инфраструктуры: от аренды стоек и вычислительных ресурсов до комплексной защиты от кибератак.