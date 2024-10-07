«Казтелепорт» запустил надежный центр обработки данных в Астане

В Астане открыли новый ЦОД АО «Казтелепорт», который сертифицирован по уровню Tier III Facility. Это уже восьмой ЦОД, входящий в республиканскую сеть дата-центров компании.

1 октября, в Астане состоялась презентация нового центра обработки данных АО «Казтелепорт». ЦОД «Ерейментау» сертифицирован Uptime Institute по уровню Tier III Facility.

Дата-центр расположен в отдельном здании в центре Астаны и рассчитан на 100 серверных стоек. Площадь всех машинных залов составляет в 366 кв. м., а мощность на стойку — от 7 до 14кВт. Эта инфраструктурная площадка открывает новые возможности для развития IT-проектов компаний и государства.

«Открытие ЦОД „Ерейментау“ — это новый этап развития не только для нашей компании, но и для всех участников рынка. С одной стороны, мы стали первым казахстанским оператором, сразу два ЦОД которого прошли независимую международную сертификацию как на стадии проектирования документации, так и при вводе в эксплуатацию готового сооружения и инженерных систем. С другой — у участников рынка появилась новая инфраструктурная площадка, полностью отвечающая международным стандартам надежности уровня Tier III. Учитывая высокий темп цифровизации страны, уверен, что запуск такого ЦОД, как наш — это хорошая новость для IT-сообщества страны. Уверенность в сохранности данных и доступности сервисов всегда была и будет главным приоритетом для любого бизнеса», — отметил председатель правления АО «Казтелепорт» Куат Кусаинбеков.

ЦОД «Ерейментау» прошел сертификацию независимой авторитетной организации Uptime Institute по уровню надежности Tier III Design и Tier III Facility. Этот статус подтверждает высокую степень доступности ЦОД, оборудования и данных компаний-клиентов — не ниже 99,982%. Наличие сертификации такого уровня демонстрирует, что производительность и безотказность работы ЦОД отвечает всем международным стандартам и позволяет проводить обслуживание оборудования ЦОД без отключения полезной нагрузки.

«Сертификация ЦОД — это очень долгий, трудоемкий и порой болезненный процесс. Мы прорабатываем весь проект, собираем информацию, проверяем документацию. После строительства проходит выездной аудит, в ходе которого проверяем, как ЦОД реагирует на полную нагрузку и нештатные ситуации. Нам важно убедиться, что дата-центр будет стабильно хорошо работать в разных условиях. И только после прохождения всех процедур мы можем выдать сертификат. ЦОД „Ерейментау“ и команда „Казтелепорт“ достойно прошли все проверки», — подчеркнул директор по развитию бизнеса Uptime Institute Константин Королев.

Для АО «Казтелепорт» это уже второй аналогичный проект. Первый дата-центр «Сайрам» с аналогичным уровнем сертификации и надежности, открыли в 2022 году в Алматы.

Новый дата-центр располагается в центре Астаны, территориально независим и удобен для деятельности клиентов. Он оснащен бесперебойным электроснабжением, охраной, постоянной технической поддержкой в режиме 24/7, а также:

— круглосуточным доступом к серверам;

— оборудованными офисами для работы в здании ЦОД;

— всем необходимым для хранения оборудования и инструментов;

— удобной инфраструктурой для погрузочно-разгрузочных работ;

— специальными помещениями для подготовки, тестирования оборудования и ремонтных работ на территории ЦОДа.

Полный перечень услуг «Ерейментау» включает в себя весь спектр сервисов, сопутствующих размещению оборудования и информационных систем в ЦОД, а также услуги по информационной безопасности, облачным сервисам. Дополнительную информацию можно получить на сайте компании.

На данный момент АО «Казтелепорт» — первая компания в Казахстане, которая получила наибольшее количество сертификаций Uptime Institute — 4, и единственная в стране, владеющая двумя сертифицированными ЦОД в собственной сети. В планах компании — постепенно расширять свою сеть ЦОД соразмерно росту спроса на услуги дата-центров.