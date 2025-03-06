Арзыбек Кожошев рассказал о работе по развитию «умных» транспортных систем в ЕАЭС

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии принял участие в работе II Международной научно-практической конференции «Умные» транспортные системы и инфраструктура цифровой экономики", которая проходит в Ташкенте.

Главными темами мероприятия стали изучение международного опыта цифрового перехода транспортно-логистического комплекса, а также вклад «умных» транспортных систем в развитие международной торговли.

«Средства автоматизации становятся все более доступными благодаря становлению цифровой экономики, позволяют достигать практически полной прозрачности транспортного перемещения товаров, повышают предсказуемость и снижают риски грузоперевозок, а также уменьшают транспортно-логистические издержки, стимулируя международную торговлю», — отметил Арзыбек Кожошев.

Министр ЕЭК сообщил, что Комиссия рассматривает возможности развития «умных» транспортных систем в рамках ЕАЭС. Также он рассказал о Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем, направленной на активизацию процесса внедрения новых технологий в транспортную инфраструктуру.

«Мы развиваемся, и опыт ЕАЭС по внедрению интеллектуальных транспортных систем, цифровой инфраструктуры совершенствуется с учетом новых технологий», — сказал министр ЕЭК.