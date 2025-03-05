Получить паспорт и удостоверение стало возможным онлайн

Внедрение этой системы станет альтернативой традиционному способу подачи документов, она призвана повысить удобство и доступность для граждан.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством внутренних дел РК приняло приказ о проведении пилотного проекта, который позволит казахстанцам получать паспорта и удостоверения личности через портал электронного правительства и мобильные приложения, передает Kazpravda.kz.

Основной целью проекта является перевод процедуры получения удостоверений личности, особенно при истечении их срока действия, в онлайн-формат до 1 марта 2026 года.

«Принятие этого проекта не окажет негативного влияния на социально-экономическую ситуацию или национальную безопасность. Его реализация также не потребует дополнительных финансовых затрат», — отметили в Комитете миграционной службы РК.