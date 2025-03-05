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58 тысяч безработных казахстанцев охвачено онлайн-курсами на Skills.Enbek

    Получить паспорт и удостоверение стало возможным онлайн

    Внедрение этой системы станет альтернативой традиционному способу подачи документов, она призвана повысить удобство и доступность для граждан.

    5 марта 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством внутренних дел РК приняло приказ о проведении пилотного проекта, который позволит казахстанцам получать паспорта и удостоверения личности через портал электронного правительства и мобильные приложения, передает Kazpravda.kz.

    Основной целью проекта является перевод процедуры получения удостоверений личности, особенно при истечении их срока действия, в онлайн-формат до 1 марта 2026 года.

    «Принятие этого проекта не окажет негативного влияния на социально-экономическую ситуацию или национальную безопасность. Его реализация также не потребует дополнительных финансовых затрат», — отметили в Комитете миграционной службы РК.

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