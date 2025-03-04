Как будет использоваться ИИ при работе с госзакупками

Согласно законопроекту, регулирование останется за государством, чтобы алгоритмы были прозрачными, объяснимыми и не вызывали споров.

Депутат Екатерина Смышляева в кулуарах мажилиса озвучила, кто будет принимать окончательное решение при выборе победителей тендера. Она отметила, что нынешний портал госзакупок уже оцифрован, передает Zakon.kz.

«Последний закон, который вышел, полностью регулирует вопросы цифровых государственных услуг. Соответственно, все данные уже есть. Теперь алгоритм, наложенный на эти данные, работает практически без ручного ввода, осуществляя поиск и делая выводы. Поэтому, безусловно, госзакупки — это та сфера, где искусственный интеллект однозначно будет применяться», — высказалась Екатерина Смышляева.

Депутат подчеркнула, что, согласно законопроекту, регулирование останется за государством, чтобы алгоритмы были прозрачными, объяснимыми и не вызывали споров.

«Еще один очень важный момент заключается в том, что в нашем законопроекте в обязательном порядке прописано право человека на пересмотр решений, принятых в отношении него ИИ. Если в отношении субъекта бизнеса было принято автоматизированное решение, он имеет право потребовать его пересмотра с участием человека. Это особенно важно для сферы госзакупок», — дополнила Екатерина Смышляева.

Журналисты также уточнили, кто будет принимать решение о выборе победителя тендера: полностью алгоритм искусственного интеллекта или человек.

«Если возможна полная автоматизация, система выдает статус поставщика. Но пересмотр решения при необходимости должен проводиться с участием человека», — ответила Екатерина Смышляева.