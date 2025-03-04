Единую кадровую систему внедрят в более 2400 госорганах Казахстана

К ней подключат свыше 2400 подведомственных организаций 47 госорганов.

Новая информационная система позволит автоматизировать кадровые процессы, обеспечив соблюдение законодательных норм и прозрачность при найме сотрудников. Внедрение Единой кадровой системы станет важным этапом цифровой трансформации кадрового администрирования в государственном и квазигосударственном секторах, обеспечив переход к единым стандартам работы с персоналом, передает Liter.kz.

Разработчиком информационной системы является инженерно-технический центр Управления делами президента РК. Как отметили авторы проекта, ЕКС представляет собой современное решение для цифровизации кадрового администрирования. Она упрощает документооборот, повышает объективность отбора сотрудников и позволяет сформировать единый кадровый резерв. Среди уникальных возможностей системы — выявление аффилированности и родственных связей внутри организации, отражение совпадений, когда сотрудники ранее трудились вместе, для предотвращения случаев «командного» перемещения и проявлений землячества.

Согласно поданным заявкам в 1 квартале 2025 года внедрение ЕКС осуществляется в 814 организациях. В дальнейшем планируется охват всего квазигосударственного сектора. Реализация Единой кадровой системы станет значительным шагом в развитии цифрового госуправления, способствуя повышению эффективности кадровой работы в стране.