Отказ от бумажных медсправок потенциально вывел из тени 7,5 млрд тенге

Раньше оформление медицинских справок в Казахстане осуществлялось в бумажном формате, что приводило к потерям данных и задержкам в выдаче документов.

Сегодня же все справки хранятся в единой системе министерства здравоохранения, доступ к информации доступен онлайн. О результатах цифровизации услуги рассказал на площадке СЦК вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун.

«Экономия за счет отказа от бумаги составила 450 млн тенге. Потенциально выведено из тени 7,5 млрд тенге, по оценке Центра цифровой информации при Министерстве», — сообщил спикер.

По его словам, вместе с цифровизацией системы в разы выросло количество выданных справок. Это говорит о снижении коррупционных рисков. Вместе с тем Дмитрий Мун отметил оптимизацию процессов по зачислению в детские сады и переводы детей из одной школы в другую. Теперь документы подаются онлайн. Это позволило сократить срок ожидания зачисления в детские сады с 21 дня до 5 дней, повысив эффективность на 66%. Для перевода ребенка в другую школу родители могут подать заявку также онлайн. Все необходимые документы, включая личное дело ученика, хранятся в цифровом формате и доступны при переводе. Если ранее процесс зачисления и перевода занимал 5 дней, то теперь он выполняется за 1 день, что позволило улучшить процесс на 66%.