В Казахстане запустят систему мониторинга подготовки к отопительному сезону

В 2024 году в Казахстане запущен Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики, который позволяет в реальном времени отслеживать показатели работы энергетических объектов и анализировать отраслевые риски.

В 2025 году будет запущена система мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода. Также планируется внедрение элементов искусственного интеллекта в отраслевые информационные системы и реализация цифрового сервиса по распределению нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа. Это позволит повысить эффективность управления отраслью и поспособствует обеспечению бесперебойного снабжения потребителей энергоресурсами», — заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

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