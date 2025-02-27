Единую систему мониторинга атмосферного воздуха создадут в Усть-Каменогорске

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел совещание по вопросам экологии с участием всех профильных управлений и департаментов и представителей экологического бюро «Өскемен Тынысы».

Был рассмотрен целый комплекс вопросов, связанных с состоянием атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске, в частности, в дни неблагоприятных метеоусловий. Как отметили представители общественного бюро «Өскемен Тынысы», на сегодняшний день у них есть карта мест в городе, где необходимо установить датчики, причем в карту вошли и те микрорайоны, где раньше состояние атмосферного воздуха не подвергалось какому-либо анализу. Таким образом мониторинг будет вестись по всему городу без исключений. Сейчас, по словам председателя экологического бюро «Өскемен Тынысы» Елены Березинской-Абиловой, в городе работает 10 датчиков системы мониторинга, передает Zakon.kz.

Дополнительно к этому будут работать системы оповещения, в том числе и в школах, в дни НМУ дети будут переходить на дистанционное обучение. Специалисты экологического бюро дополнительно предложили ввести видеофиксацию загрязнений и размещение информации о состоянии атмосферного воздуха в городе на LED-экранах. Это обеспечит доступность важной информации.

«Нужно также заменить датчики Казгидромета, которые работают еще с советских времен, и интегрировать их в единую систему мониторинга, этим должно заняться Управление цифровизации и архивов. Только так мы будем видеть полную картину и четко понимать, где и какие превышения фиксируются чаще всего», — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Одно из условий установки и обновления датчиков — определение в атмосфере максимального количества веществ первого класса опасности, а также радиационного фона. Помимо этого Управлению цифровизации и архивов необходимо поработать над созданием и усовершенствованием мобильных приложений, где будет аккумулироваться вся информация об экологической ситуации в городе. Приложения должны работать так, чтобы жители областного центра могли в один клик узнать не только о погоде, но и об НМУ, превышениях ПДК и т. д. Также будет создана цифровая платформа для общественного контроля и жалоб населения, где можно будет оставлять данные о том или ином предприятии-загрязнителе, в том числе видео и фото.