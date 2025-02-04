Врачи Национального центра успешно используют оборудование D-WALL

Новейшее оборудование уже активно применяется в реабилитационном процессе.

С момента торжественного открытия в Астане кабинета постурографии с цифровым оборудованием D-WALL ELITE в Национальном центре детской реабилитации прошло несколько месяцев. Оно значительно улучшило качество услуг центра и оказало положительное влияние на лечение детей и подростков с церебральным параличом и аутизмом, передает Liter.kz.

Как отмечают в центре, внедрение технологии D-WALL ELITE позволило специалистам более точно диагностировать состояния пациентов и разрабатывать индивидуальные программы реабилитации. Это оборудование помогает повысить эффективность лечения, ускорить восстановление и улучшить качество жизни детей. Сейчас оно успешно используется в ежедневной практике и уже демонстрирует впечатляющие результаты.

25 октября 2024 года генеральный директор Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Альфия Адиева, вручая сертификат на оборудование стоимостью 73 млн тенге, выразила уверенность, что оно станет важным инструментом в борьбе с серьезными заболеваниями и откроет новые возможности для более точной диагностики и лечения.

На данный момент специалисты центра отмечают улучшения в состоянии пациентов, что подтверждает высокую эффективность D-WALL ELITE и его важность для реабилитации детей.