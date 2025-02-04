VII Международный форум Digital Almaty завершился торжественным награждением победителей

Одним из самых ожидаемых мероприятий стал Industrial AI Battle.

В Алматы свою работу завершил VII международный форум Digital Almaty. Ключевым событием финального дня стало награждение победителей конкурсов в области инноваций и цифровых технологий.

Одним из самых ожидаемых мероприятий стал Industrial AI Battle — конкурс, предоставляющий стартапам уникальную возможность представить свои решения крупнейшим предприятиям Казахстана, запустить пилотные проекты, привлечь внимание инвесторов и установить важные деловые связи. Из 200 заявок в финал вышло 15 лучших стартапов в сфере искусственного интеллекта. Оценку проектов проводили профессиональные члены жюри, среди которых — представители госорганов, венчурные инвесторы, трекеры и лидеры индустрии.

Победители основных номинаций:

— «Most disruptive» — epsilon3ai, приз — 15 000$;

— «Best scale ability» — Finflow, приз — 15 000$;

— «Best ROI potential» — arlan biotech, приз — 15 000$;

— «Best sustainability impact» — qala ai, приз — 15 000$

Среди финалистов распределены специальные призы от партнеров:

— Облачные сервисы на 10 млн тенге, рекламные кампании на 1 млн тенге, запросы в платформе API Яндекс Карт в количестве до 2,5 млн тенге в год от компании Yandex. Победитель — Qala ai.

— Билеты на российский венчурный форум 2025, включение в деловую программу, участие в питч-шоу, доступ на закрытую вечернюю часть первого дня форума от Innopolis. Победитель — Horus mine.

— Резидентство в хабе на 1 год и услуги по поддержке выхода на рынок США, доступ ко всей инфраструктуре хаба от Silkroad. Победитель — Finflow.

— Подписка на облачные сервисы на 10 млн тенге от Vk cloud. Победитель — Chrome ai.

— Рабочие места от Smartpoint. Победители — Onco zero ai & Pleep.

— Сюрприз от «Казахтелеком» — денежный приз на развитие стартапа в размере 10 000$. Победитель — Pleep.

Еще одним знаковым событием стало награждение победителей Чемпионата по робототехнике https://profit.kz/tags/robototehnika/ среди детей. Четыре лучшие команды Казахстана получили возможность представить страну на международных соревнованиях, а также разделили призовой фонд в размере 2 млн тенге. По результатам соревнований победителем стала команда Sana БИЛ из Алматы, которая получила главный приз в размере 1 000 000 тенге. Второе место заняла команда Point из школы № 208 города Алматы, получившая 500 000 тенге. Третье место и приз в размере 300 000 тенге достались команде PID из Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления города Алматы. Четвертое место заняла команда Jeltoqsun из школы «Мурагер» города Караганда, получившая 200 000 тенг

Организатором чемпионата выступил фонд USTEM Foundation, при поддержке которого казахстанские команды трижды становились чемпионами FIRST Global Challenge, одержав победы в Женеве (2022), Сингапуре (2023) и Афинах (2024).

Кроме того, были подведены итоги чемпионата по дрон-футболу в рамках «Digital Almaty Multi- Drone Championship» (MDC). Турнир проходил под эгидой FIDA (Международной федерации дрон-футбола). Победители получили ценные призы и возможность войти в национальную сборную для участия в международных турнирах FIDA.

Победители:

— 1 место — Skyzone X4Pro;

— 2 место — Radiomaster Boxer ELRS;

— 3 место — BetaFPV Air65 Freestyle.

VII Международный форум Digital Almaty вновь подтвердил свой статус ключевого события в мире технологий, собрав специалистов, стартаперов и инвесторов.