Развитие IT-экспорта: премьер-министр поручил поддерживать отечественных разработчиков

Важно также усилить работу по привлечению в Казахстан крупных игроков.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития экспорта IТ-услуг и продуктов. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Также слово предоставлено представителям IТ-компаний: техническому директору офисов компании Netcracker Technology Павлу Городову, генеральному директору компании Higgsfield AI Ерзату Дулату, генеральному директору Grand Mobile Роману Линейцеву.

Как доложил министр Жаслан Мадиев, за первое полугодие 2024 года рост экспорта IT-услуг составил 24%, или $306 млн. На сегодня количество участников Astana Hub превышает 1,5 тыс. компаний, 400 из которых — с иностранным участием.

Премьер-министр подчеркнул, что ряд казахстанских проектов, таких как Alaqan, Codiplay, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX, зарекомендовали себя на зарубежных рынках, включая США, Арабские эмираты, Нидерланды, Великобританию, Германию и другие страны. Отмечены ключевые направления работы для дальнейшего роста экспорта IT-услуг.

«Глава государства поставил задачу к 2026 году довести уровень IT-экспорта до 1 млрд долларов. Для реализации поставленной задачи ведется работа по созданию соответствующей инфраструктуры и оказанию поддержки бизнесу в этой сфере. Это позволило за последние пять лет увеличить объем экспорта казахстанских IT-услуг более чем в 20 раз. Дальнейшая работа по росту экспорта IT-услуг и продуктов должна сконцентрироваться на развитии акселерационных программ в регионах и расширении круга партнеров-инвесторов. Локомотивами должны стать региональные IT-хабы и венчурные фонды», — отметил Олжас Бектенов.

Руководитель правительства привел в пример Astana Hub, ставшего инновационным кластером и ключевым партнером для многих стартапов. Отмечено, что участникам технопарка предоставлены налоговые и визовые преференции, организованы информационно-образовательная поддержка и программы для развития бизнеса. Перед Министерством цифрового развития совместно с акиматами поставлена задача по разработке дорожной карты по поддержке региональных IT-хабов по примеру Astana Hub и Карагандинской терриконовой долины. Акиматам поручено оперативно решить вопросы финансирования и поддержки региональных хабов.

Министерству цифрового развития до конца марта поручено завершить работу по созданию и лицензированию управляющей компании Qazaqstan Venture Group. Олжас Бектенов подчеркнул, что для оказания финансовой поддержки отечественным стартапам необходимо ускорить процедуры создания Венчурного фонда с доведением его объема к концу 2025 года до $1 млрд.

Кроме того, поставлена задача по оцифровке всех процедур проведения научных и научно-исследовательских работ. Премьер-министр обратил внимание на то, что соответствующая платформа уже функционирует. Необходимо подключить государственные органы, квазигосударственный сектор и недропользователей, что позволит повысить востребованность отечественных инновационных разработок и содействовать их выходу на международные рынки.

Вместе с тем важно активизировать популяризацию технологического предпринимательства в регионах Казахстана и создание условий для повышения компетенций казахстанских специалистов на базе региональных IT-хабов. Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными государственными органами дано поручение актуализировать меры государственной поддержки IT-компаниям, деятельность которых направлена на экспорт услуг и продуктов.