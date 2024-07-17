Правительством принята Концепция по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы

На заседании правительства под председательством Олжаса Бектенова принят стратегический документ для внедрения технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики.

По вопросам развития ИИ в Казахстане и правового регулирования цифровой среды выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев. Разработка Концепции по развитию искусственного интеллекта реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на расширенном заседании правительства 7 февраля т. г.

Согласно расчетам экономистов, применение искусственного интеллекта может повысить глобальный ВВП к 2030 году на 14%. На сегодня в Казахстане уже реализуется комплекс мер по сбору данных госорганов в Smart Data Ukimet, к которой подключено 93 информационные базы. В рамках развития инфраструктуры предусматривается размещение суперкомпьютера в стране, строительство центров обработки данных, создание национальной платформы ИИ и развитие волоконно-оптической связи. Кроме того, для роста человеческого капитала запланирован к реализации ряд образовательных и акселерационных программ. В настоящее время 17 вузами уже внедрено 15 направлений по ИИ. Дисциплины по этим специальностям изучает 2 196 студентов.

Министерством науки и высшего образования проводится работа по созданию современной большой языковой модели (LLM) для развития культурного и языкового наследия. На сегодня создан консорциум из нескольких образовательных организаций — Института информационных и вычислительных технологий, Сатпаев Университета, Назарбаев Университета, ННПЦ «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова, Института языкознания им. А. Байтурсынова и КазНУ. Специалистами собрано порядка 6 млрд словоупотреблений, проводится обучение LLM модели с использованием суперкомпьютера через облачные решения.

Премьер-министр подчеркнул, что применение технологий искусственного интеллекта способно автоматизировать рутинные задачи. В частности, ряд производственных процессов, расчеты рисков в сфере здравоохранения, прогнозирование ЧС, заблаговременное выявление угроз и кибератак. Отмечены приоритетные секторы экономики для внедрения ИИ, среди которых госуправление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.

«К 2029 году количество продуктов с применением искусственного интеллекта должно вырасти в 5 раз. Соответственно, должна увеличиться доля образовательных программ или дисциплин по искусственному интеллекту. Нам нужны квалифицированные специалисты в этой сфере. Важно максимально учитывать возможности и потребности отечественных компаний, что позволит создать мультипликативный эффект влияния на экономику в целом», — отметил Олжас Бектенов.

Глава правительства поручил МЦРИАП совместно с акиматами приступить к реализации Концепции. Особенно важно — рассмотреть возможности использования вычислительных мощностей суперкомпьютера бизнесом и научными кругами. В связи с этим перед Министерством финансов поставлена задача по упрощению процедуры аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Министерству науки поручено завершить до конца текущего года сбор данных для KazLLM — тренировка первой большой языковой модели должна быть проведена уже в III квартале.

Олжас Бектенов отметил необходимость сформировать на базе National Center for AI экосистему по вовлечению молодежи, развитию человеческого капитала и продвижению культуры искусственного интеллекта. За Министерством цифрового развития совместно с министерствами науки, просвещения, труда закреплена задача по формированию программы для ежегодного увеличения числа обучающихся специалистов, региональных центров компетенции и школ программирования.

Кроме того, Олжас Бектенов поручил Министерству юстиции активизировать работу по совершенствованию законодательной базы для регулирования сферы применения искусственного интеллекта.