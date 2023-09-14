Стало известно, кто купил акции «Казахтелекома» на миллиарды тенге

Ранее в QAMS обратили внимание, что объем внутридневных торгов акциями «Казахтелекома» за 11 сентября составил 32,8 млрд тенге.

First Heartland Jusan Bank, работающий под брендом Jusan Bank, приобрел на Казахстанской фондовой бирже 9% (983 тыс.) простых акций «Казахтелекома». Об этом говорится в сообщении финорганизации. Jusan Bank приобрел акции на открытых торгах. Цена приобретения — рыночная, сложившаяся на КАSE в момент покупки. В пресс-службе банка отметили, что ценные бумаги «Казахтелекома» были куплены в дополнение к уже принадлежащему банку пакету акций Kcell в рамках стратегии, направленной на построение финансового института с высокой цифровой составляющей в бизнесе, передает Курсив.

«Казахтелеком» является национальным оператором связи с обширной клиентской базой, высоким уровнем проникновения услуг, в связи с чем банк рассматривает эту инвестицию как логичный шаг в рамках дальнейшей реализации стратегии развития розничного бизнеса», — пояснили в банке цель покупки акций телеком-оператора.

В Jusan Bank добавили, что ранее был реализован совместный с Kcell проект в области banking as a service (OGO Банк, онлайн-оформление кредита в приложении Kcell/Activ). Кроме того, в группу Jusan входит оператор связи Jusan Mobile и одноименный виртуальный оператор на базе сети Tele2/ALTEL.

«Согласно своей существующей стратегии, банк будет продолжать искать возможности по использованию синергии с компаниями телекоммуникационного сектора, в том числе в тех, в которых является акционером», — заключили в финорганизации.

Ранее в Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) обратили внимание, что объем внутридневных торгов акциями «Казахтелекома» за 11 сентября составил 32,8 млрд тенге (более $70 млн). Эксперты назвали такое значение аномальным, так как это чуть меньше, чем объем торгов за весь последний год — $81,2 млн. В QAMS уточнили, что сделки с акциями 11 сентября прошли тремя траншами в 16:27 по времени Астаны по цене 33 370 тенге за акцию. Аналитики Freedom Broker связывали аномальный объем торгов акциями «Казахтелекома» 11 сентября «с внутренними перестановками в группе Jusan, владеющей этим количеством акций».

Летом 2023 года стало известно об увеличении бизнесменом Галимжаном Есеновым доли в банке Jusan до 100%. По условиям сделки, Есенов получил контроль над материнской компанией банка. Jusan Technologies передал Есенову около 9% акций «Казахтелекома» и почти 15% акций Kcell (ранее пакетом в 14,87% акций оператора мобильной связи владело Pioneer Technologies S.A.R.L.).

Мобильный оператор, в свою очередь, на 51% принадлежит «Казахтелекому», на 9,08% — First Heartland Jusan Bank, на 14,87% — Галимжану Есенову, на 7,06% — ЕНПФ. Доли менее чем в 2% принадлежат Райффайзенбанку (российская дочка австрийской группы), «Казпочте» и страховой компании Freedom Finance Life. Остальные акции находятся у прочих миноритариев.

В свежей финотчетности «Казахтелекома» говорится, что телеком-оператор контролируется правительством Казахстана через Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (51% акций). Доля в 28,2%, ранее принадлежавшая компаниям Кайрата Сатыбалдыулы, находится на балансе комитета госимущества и приватизации Минфина Казахстана. Доля BANK OF NEW YORK MELLON DRS составляет 9,6%. Корпоративный фонд развития владеет 3,4% акций, остальные 7,8% акций принадлежат прочим миноритариям.