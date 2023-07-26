Казахстанских застройщиков хотят обязать ставить базовые станции связи в ТРЦ и отелях

И привлечь к этой работе операторов связи.

Об этом в кулуарах правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. По его словам, в развитых странах этот принцип соблюдают все застройщики, но казахстанские на этом экономят, передает Liter.kz.

«Наши строители на этом просто экономят, не устанавливают indoor оборудование, и они думают, что операторы должны нести ответственность за то, чтобы в их торговых центрах ловила связь. Но понимаете, эти здания все — железобетонные конструкции имеют, в их проектировании не участвуют мобильные операторы, — сказал Мусин.

По его словам, специалисты МЦРИАП инициировали законодательные поправки, которые обяжут строителей и архитекторов ставить базовые станции внутри помещений.

Также он прокомментировал качество интернета в Казахстане. По его словам, в международном рейтинге по скорости интернета Астана обогнала Токио. Но при этом министр призывает сравнивать Казахстан со странами, схожими по плотности населения.

«Есть несколько параметров. Есть уровень ВВП, а есть территория. Мы девятые в мире. Если сравнивать с Америкой, Австралией, Аргентиной — мы на неплохих позициях», — заявил министр.

Согласно международным рейтингам, в среднем казахстанцы потребляют https://profit.kz/news/64789/Ekonomit-internet-prizval-kazahstancev-glava-Mincifri/ свыше 15 гигабайтов трафика, в то время как развитые страны — 9,9 гигабайта.