Экономить интернет призвал казахстанцев глава Минцифры

Он пояснил - если мобильные устройства подключаются к одной станции свыше ее емкости, связь начинает «деградировать».

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин призвал соотечественников к экономии. По его словам, казахстанцы привыкли потреблять 15-20 гигабайтов информации, передает Sputnik.

«Давайте экономить. Понимать, что мобильный интернет — дорогой. Когда домой приходите, надо на режим wi-fi переключаться. Сегодняшние цифры международных рейтингов говорят о том, что казахстанцы потребляют слишком много трафика. Экономия должна быть во всем. Интернет — тоже исчерпаемый ресурс», — отметил министр на брифинге после заседания правительства.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на плохое качество мобильной сети. На совещании по развитию Астаны он спросил у министра цифровизации, почему в столице интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Тогда Мусин объяснил плохое качество связи и интернета в Астане наличием радиофобов, которые не хотят устанавливать станции на своих домах, и дешевыми тарифами.