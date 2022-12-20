PROFIT Smart City Day 2022: как умнеют казахстанские города

В Алматы прошла первая гибридная конференция о цифровизации городов.

Городское население во всем мире растет. По оценкам ООН, 55% населения мира проживает в городских районах, и по прогнозам к 2050 году этот показатель увеличится до 68%. Перед лицом этого роста и насущных проблем, связанных с транспортом, управлением водными ресурсами, энергетикой, удалением отходов, предоставлением государственных услуг и многим другим, города обращаются к технологиям с целью стать «умными». Так, по данным Statista, мировой доход от проектов Smart City в 2021 году составил 129 млрд долларов, а крупнейшим сегментом умных городов является умная инфраструктура. Прогнозируемый доход компаний от проектов Smart City в 2025 году составит 241 млрд долларов. Эта цифра включает в себя весь доход, который компании получают, предлагая технологии и продукты для создания большей ценности в общественной городской среде.

9 декабря в Алматы состоялась гибридная конференция PROFIT Smart City Day, посвященная технологиям для Умных городов. Представители госрегулятора, акиматов, областных администраций и бизнеса обсудили, как обстоят дела с цифровизацией городов в Казахстане.

Мероприятие открыл Сакен Нуртазаев, директор Департамента взаимодействия с регионами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Он рассказал об эталонном стандарте по построению Умных городов и той работе, которую сегодня проводит МЦРИАП в этом направлении. Всего в новом стандарте выделено минимально 25 проектов из 75, которые должны быть внедрены в городах РК. Именно по числу реализованных проектов и будет оцениваться рейтинг города.

«Два года назад по инициативе Багдата Мусина был создан специальный департамент, который занимается развитием регионов, и в том числе — развитием проектов Smart City. Одна из задач, которые мы себе поставили — разработать новый эталонный стандарт развития Умных городов. По сути, это методическое пособие, по которому города должны продвигать свои проекты. Туда входит 43 индикатора, объединенные в 6 групп, среди которых Умная среда, Умная мобильность, Умное правительство, Умная экономика, Умные люди, Умная жизнь. Если раньше просто плодились проекты и никто не замерял их эффективность, то теперь эффективность будет отслеживаться по методике, которую мы разработали. Очень важно показать, что Смарт-проекты несут экономическую и социальную пользу», — поделился Сакен Нуртазаев.

О том, как оценивает продвижение Казахстана на пути построения умных городов Международный Союз Электросвязи, рассказал Евгений Соловьев, эксперт МСЭ. Он сделал сравнительный обзор нормативно-правовой базы и текущих проектов по умным устойчивым городам в Казахстане и странах СНГ, а также осветил проблемы, возникающие в процессе реализации концепции Smart City.

«Мы выделили ключевые проблемы в рамках развития Умных городов. Их можно разделить на две группы: проблемы социально-политического характера (недоверие к современным „умным“ технологиям со стороны граждан, сложность внутренних процедур при принятии решений, отсутствие источников финансирования, недостаточная цифровая грамотность органов власти, населения, бизнеса); проблемы технического плана (отсутствие необходимой нормативно-правовой базы, отсутствие интероперабельности между внедряемыми умными решениями)», — поделился Евгений Соловьев.

Стоит отметить, что по данным аналитиков, интеллектуальная инфраструктура является крупнейшим сегментом мирового рынка умных городов, доходы которого достигли более 70 млрд долларов в 2021 году. Это почти 55% от всего рынка умных городов. Прогнозируется, что в течение следующих нескольких лет все остальные сегменты продемонстрируют более высокий рост, а доля сегмента интеллектуальной инфраструктуры, по прогнозам, упадет примерно до 43%. Именно о том, какой из компонентов наиболее важен при создании Умного города, и подискутировали эксперты PROFIT Smart City Day.

«Надо понимать, что концепция Smart City относительно молода, если сравнивать с утвержденными методологиями, например, информационной безопасности или цифровизации промышленности. В последние 10 лет Smart City очень активно развивается и, наверное, это один из блоков, который до 2030 года будет приносить самые большие маржинальные проекты. Smart City подразумевает качественный экосистемный подход, который закрывает общий блок, включая цифровую инфраструктуру, каналы передачи данных и использование данных, а также конечные сервисы. Строя Smart City, многие начинают с сервисов, что абсолютно неправильно. Сервисы подразумевают определенный уровень уже выстроенных процессов, которые базируются на инфраструктуре. И основная задача, с которой нужно начинать строительство Smart City — это развитие цифровой инфраструктуры», — говорит Баян Конирбаев, руководитель Управления цифровизации Акимата г. Алматы.

Как отметил спикер, цифровая инфраструктура — это основной блок, который в дальнейшем будет развивать и сервисы, и уровень данных, и сопутствующие направления. Он рассказал о проекте Smart Almaty и базовом понимании цифровизации городов.

К слову, по результатам трехлетней работы по развитию Умного города, Алматы вошел в список наиболее готовых городов для развития концепции городов будущего. Из Азии были отобраны только Сеул, Сингапур и Алматы. Кроме того, город вышел в финал международного конкурса IEEE Smart Cities Awards Contest 2022 с проектом «Единое хранилище данных Алматы».

Сейчас в мегаполисе реализуется несколько проектов. Среди них — Единая дежурно-диспетчерская служба «ЕДДС-112», Единая система видеомониторинга «ЕСВМ» (система видеонаблюдения, состоящая из 3050 камер), Расширение интеллектуальной системы безопасности и анализа дорожного движения «Сергек», Сервис взаимодействия поставщиков коммунальных услуг с потребителями «Сервис» и установка умных счетчиков, Единый контакт-центр 109, «Умные» светофоры, Ситуационный центр г. Алматы (разработка новых модулей).

Мнение Баяна Конирбаева поддержала Ботагоз Касабек, генеральный директор TOO «BAf Solution», ранее возглавлявшая Управление цифровизации Астаны. Однако она отметила, что необходимо в первую очередь закрыть первоначальные потребности населения — дороги, ЖКХ и т. д.: «Если не выстроены все эти составляющие, то делать цифровую инфраструктуру я вообще не вижу смысла. Если вы не можете пользоваться чистой водой, если у вас нет тепла и вы не можете комфортно жить у себя дома, то о какой цифровизации можно говорить? Я поработала и на стороне государства, в центральном государственном органе, и сейчас — со стороны бизнеса. Я понимаю и ту, и другую роль, и взаимодействие государства с бизнесом, к сожалению, не всегда бывает плодотворным. На рынке я вижу очень мало успешных кейсов совместных проектов».

Константин Ильницкий, заместитель руководителя Управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Акимата Карагандинской области, тоже отметил большую зависимость от инфраструктуры.

«Из практики могу сказать, что мы очень часто зависим от инфраструктуры — мы не можем внедрять некоторые сервисы, приходится ждать по нескольку лет, потому что мы просто физически не готовы. В районах может не быть связи, либо нет дорог. Инфраструктура — это первое, о чем нужно разговаривать. Можно придумать горы идей, но если мы инфраструктурно к этому не готовы, это все не имеет никакого смысла. Поэтому я полностью разделяю точку зрения коллег», — высказался Константин Ильницкий.

А вот Сакен Нуртазаев уверен, что Smart City и цифровизация должны стать драйвером развития инфраструктуры, особенно если речь идет о регионах.

«Понятно, что Алматы и Астана, в отличие от регионов, подготовлены по инфраструктуре, и в этих городах можно развивать какие-то вещи. А вот в регионах, если мы будем ждать, когда появятся дороги и другая инфраструктура, мы так ни к чему и не придем. Могу привести пример. Когда в регионах мы начали развивать электронное билетирование, этот проект потянул за собой прозрачность и повысил собираемость налогов. Соответственно, мы увидели, что автопарки зарабатывают определенную сумму и вполне могут себе позволить купить новые автобусы. То есть, получилось так — внедрили цифровизацию, она дала определенные деньги, а деньги дали определенный сервис.

Говоря о регионах, нельзя не упомянуть о проекте Smart Aqkol, который был реализован в 2018 году. Основной целью Smart Aqkol являлось создание концептуальной модели Умного города на базе агрегации информационных потоков для мониторинга и контроля за работой городских служб. О том, чем сейчас живет первый Умный город в Казахстане, рассказал Андрей Кирпичников, заместитель директора КГУ «Smart Aqkol 2018».

«В годовом выражении у нас сокращение преступности по отдельным статьям до 40%. В сфере ЖКХ введена единая квитанция — жители Акколя могут через любое банковское приложение оплатить счета за все свои услуги. Развернута система для приборов учета воды и электроэнергии, данные поступают в онлайн-режиме к нам и к поставщикам услуг. Запущена также электронная карта, где можно увидеть все датчики и приборы учета, размещенные в городе, а также отследить состояние по ним. Акимат города получает от нас отчеты, аналитику и материалы для дальнейшей работы», — сделал обзор Андрей Кирпичников.

Казахстанский опыт по цифровизации ЖКХ представила Ольга Синдеева, директор по информационным технологиям АО «АЛСЕКО».

«Уже 25 лет мы помогаем собирать, упорядочивать и легко управлять разрозненными данными. Мы работаем непосредственно с ЖКХ, с управляющими компаниями, потребителями и поставщиками услуг. Раньше поставщик услуг самостоятельно автоматизировал собственную деятельность, и для каждого требовался билинг. Главным вызовом на этом этапе были сложные и периодически меняющиеся алгоритмы расчетов, а также необходимость учитывать множество параметров. Решением стала архитектура, позволяющая гибко встраивать новые параметры. Следующим шагом стало создание единой базы данных всех поставщиков коммунальных и жилищных услуг, затем — автоматизация съема показаний и обеспечение сохранности данных. А сегодня мы уже говорим о системе Smart ЖКХ, цель которой — наладить взаимодействие между жителями и поставщиками коммунальных и жилищных услуг», — рассказала Ольга Синдеева.

Точку зрения со стороны бизнеса касательно того, что первично при цифровизации городов, осветил Аскар Карибжанов, региональный менеджер Hikvision Kazakhstan. Он поддержал Сакена Нуртазаева, отметив, что цифровизация автоматически подтягивает за собой инфраструктуру. Улучшив цифровую платформу, государство обеспечивает гражданам более быстрое и качественное получение услуг.

«Как представитель сферы безопасности, я хотел бы отметить, что она играет ключевую роль в городах. Только чувствуя себя в безопасности, можно спокойно работать и развиваться. Кроме того, высокий индекс безопасности привлекает иностранных инвесторов», — считает Аскар Карибжанов.

Он выступил с презентацией о том, как можно обеспечить безопасность в городах за счет внедрения интеллектуальных систем видеонаблюдения.

«Вызовы современного города — дорожно-транспортные нарушения, угон и кражи автотранспорта, пробки и заторы, безопасность в общественных местах, преступность. Компания Hikvision сегодня занимает первое место в мире в сфере систем безопасности. Компания имеет серьезный международный опыт, и для обеспечения безопасности предлагает собственные системы, которые включают систему распознавания лиц, интеллектуальное видеонаблюдение, анализ видеоконтента, прогнозирование происшествий. Исходя из опыта построения системы „Безопасный город“ в Китае, новые технологии могут помочь повысить эффективность правоохранительной деятельности, снизить уровень преступности и создать безопасную и стабильную социальную среду. Уровень преступности сократился в среднем более чем на 30%, насильственные преступления — более чем на 15%. Время отклика полиции сократилось с 10 до 4,5 минут, а уровень удовлетворенности жителей повысился с 60% до 98%», — поделился Аскар Карибжанов.

О казахстанском опыте использования решений Hikvision рассказала Галина Сизаско, директор направления CCTV, Intant Distribution. Компания является официальным дистрибьютором Hikvision в Казахстане, основная сфера ее деятельности — поставка оборудования для систем безопасности.

В проекте «Безопасный двор» в Алматы с помощью камер видеонаблюдения с начала года было раскрыто более 4300 преступлений. В целом в мегаполисе планируется расширить системы видеомониторинга, в том числе и по программе «Безопасный двор». Также по принципу ГЧП был реализован проект в Атырау — установлено 600 камер в ТРЦ, жилых комплексах, на ЖД-вокзале и в аэропорту. Видеоматериалы с камер выводятся на пульт операторов центра оперативного управления и участковые пункты полиции. Помимо этого, более 2 тысяч камер видеонаблюдения установлено на объектах здравоохранения Астаны и более 8 тыс. — в общеобразовательных учреждениях по всему Казахстану.

Возвращаясь к теме инфраструктуры, хотелось бы привести цифры, которыми поделился в своей презентации Артур Болотов, менеджер по инфраструктурным решениям Dell Technologies.

«По прогнозам, по итогам 2022 года количество данных в мире будет составлять порядка 907 триллионов гигабайт, а уже к концу 2025 года это количество увеличится в 2 раза и будет составлять более 180 триллионов. Что же генерит такое большое количество данных? Это мобильные телефоны, камеры, дроны, устройства IoT. Масштаб данных, которые генерируются в мире, просто колоссальный. Я приведу два простых примера. У самолета „Боинг 737“ один двигатель ежеминутно генерит 333 гигабайта данных, а двигателя там два и среднее время полета занимает полтора часа. Буровая установка по добыче нефти и газа ежедневно генерирует по 7-8 терабайт операционных данных. Также растет население Земли — буквально недавно оно перевалило за отметку в 8 миллиардов человек. При этом миграция людей в города от года к году увеличивается. Если в 1950 году доля городского населения составляла всего 30%, то уже к 2050 году она возрастет до 75%. То есть, городское население во всем мире будет составлять 7,5 миллиардов человек. Города могут изменить мир и качество жизни людей с помощью технологий. В следующем десятилетии города, вероятно, потратят на создание инфраструктуры больше, чем за последние 1000 лет», — отметил Артур Болотов.

Спикер также рассказал, какие инфраструктурные решения Dell Technologies могут помочь в процессе цифровизации городов. Это сервера, системы хранения данных, а также сетевые решения, включая коммутаторы линеек Z, S, MX и N.

Учитывая, что цифровой город строится на данных, объемы которых, как мы увидели из выступления представителя Dell, растут невероятными темпами, встает вопрос о работе с этими данными. Причем, об этом задумываются не только городские администрации, но и бизнес. Какие подходы стоит использовать в работе с Big Data, рассказал Александр Прохоров, директор Denodo в России и СНГ.

«Denodo — это глобальная компания, которая фокусируется на интеграции, управлении и доставке данных. У нас более 5000 сотрудников в 25 офисах по всему миру. Нам доверяет более тысячи заказчиков во всех крупных вертикалях, включая компании из списков F500 и G2000. Компанию Denodo назвали лидером Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools 2021, Forrester 2020 Wave — Enterprise Data Fabric, Q2 2020, а также выбором клиентов по версии 2022 Gartner Peer Insights for Data Integration Tools. По сути, Denodo — это некий слой между источниками данных и потребителями. Мы можем перемещать данные между различными хранилищами без оказания влияния на пользователей. Большая часть контента в Denodo создается автоматически, на основе метаданных и прав пользователей. Сейчас у нас есть 18 баз данных и 66 тыс. представлений, 22 тыс. из которых используется конечными пользователями», — выступил Александр Прохоров.

Тему решений для Smart City продолжил Мириан Накашидзе, региональный представитель направления пользовательских решений VMware. На примере проектов в образовательных учреждениях и в транспортной сфере он рассказал, как может быть построено управление устройствами на платформе Workspace One UEM.

«Благодаря установленному на смартфоны агенту, мы реализовали доставку на устройства учащихся оповещений о событиях в школе, электронных учебников, необходимых приложений, расписания занятий и факультативов, а также внедрили электронный пропуск ученика, настроили антивирус и применение умных политик по безопасности. VMware давно известен как вендор, который занимается виртуализацией. Хотя у нас есть и другие интересы, включая умные города. Мы участвуем в проектах в Западной Европе, в США. В каждой стране и даже каждом городе понятия и приоритеты Умного города совершенно разные. Где-то это инфраструктура, где-то — безопасность, образование и прочее», — отметил Мириан Накашидзе.

Еще один пул решений для Умных городов — это A& V–IoT устройства. Речь идет о SIP-технологиях. В Казахстане такие решения представлены брендом Fanvil. Это ведущий мировой поставщик устройств Audio& Video-IoT с тремя научно-исследовательскими центрами в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу, а также двумя заводами в Хуэйчжоу и Шанграо. О решениях Fanvil рассказала Назира Бокаева, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

«Fanvil помогает всем отраслям промышленности в цифровой трансформации, жилым домам — построить полностью взаимосвязанные коммуникации, а бизнесу — повысить эффективность связи и снизить затраты. Спектр решений от Fanvil включает IP-телефоны и устройства безопасности. В линейке продуктов — корпоративные IP-телефоны Fanvil, включая серии V, X и XU, голосовые шлюзы, SIP-интеркомы и домофоны, внутренние панели для контроля доступа, консольные IP-телефоны для центров мониторинга или диспетчеров, SIP-шлюзы для оповещения и терминалы AI с функцией распознавания лиц. Кроме того, вендор предлагает единую систему развертывания и управления Fanvil Device Management System. Это интеллектуальный и унифицированный инструмент для управления несколькими устройствами Fanvil в режиме реального времени, включая Fanvil Device Management Cloud System и Fanvil Device Management Enterprise System», — выступила Назира Бокаева.

Что касается сервисов, то в сегменте Умных городов их представлено множество. Так, например, в рамках PROFIT Smart City Day Амирхан Омаров, генеральный директор Parqour, рассказал о стартапе по умным парковкам, а Салават Галиев, MPP «Public Policy» — об экосистеме по управлению общественными пространствами Владивостока aLive Public Space. Проект «Умные города Беларуси» представила Елена Шор, заместитель начальника управления реализации государственных ИКТ-проектов и закупок Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а Болат Абайулы, заместитель руководителя Департамента анализа и систематизации Казахстанского института стандартизации и метрологии, затронул тему о важности стандартизации при развитии Умных городов.

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Видеозапись конференции: