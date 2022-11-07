Проект Almaty Data Lake стал финалистом международного конкурса умных городов

На IEEE Smart Cities Awards Contest 2022 оценили платформу обмена данными между государственными органами и коммерческими компаниями города Алматы.

Крупнейшая международная ассоциация технических специалистов IEEE отметила наградами 14 городов мира за особые успехи в создании умных городов. В число финалистов вошел и Алматы с проектом Almaty Data Lake, за создание платформы обмена данными между государственными органами и коммерческими компаниями. Жюри конкурса IEEE Smart Cities Awards Contest 2022 оценивало, насколько заявленные проекты помогают муниципалитетам управлять процессами растущей урбанизации, а также плюсы и минусы используемых технологий.

«Проект Almaty Data Lake (Единое хранилище данных города Алматы) уже показал экономическую эффективность данных на примере коммунальных служб города, когда актуализация сведений о количестве зарегистрированных на адресе гражданах позволила поставщикам коммунальных услуг начать восполнять многолетний пробел недополученной выручки. Однако основной задачей проекта является использование данных из разных источников для разработки проактивных сервисов для жителей города. Это соответствует сингапурской модели Citizen 360⁰, при которой надлежащее управление данными позволяет реализовать принцип «данные бегают за человеком, а не человек за данными», — рассказала Аида Дарменова, руководитель проекта Almaty Data Lake.

По ее словам, в 2023 году планируется перевести в цифровой формат процесс получения льготной карты «Оңай» на проезд в общественном транспорте для студентов и школьников, что позволит сократить время ожидания получения карты от нескольких недель до 15 минут. Параллельно ведутся работы по автоматизации процесса определения социального статуса граждан по месту регистрации в городе, чтобы городские службы могли лучше планировать меры социальной поддержки.

В целом, получение сервисов будет возможно только с согласия гражданина — субъекта данных или его законных представителей. Например, если первокурсник захочет быстро получить льготную карту «Оңай» онлайн, ему будет необходимо дать свое согласие на проверку его персональных данных через приложение в смартфоне.

По оценкам аналитиков, размер мирового рынка умных городов в 2020 году оценивался в 648,36 млрд долларов. Прогнозируется, что к 2030 году эта цифра вырастет до 6061 млрд долларов — рост в среднем на 25,2% в период с 2021 по 2030 год. Умные города используют ИКТ для достижения долгосрочного экономического развития, эффективного управления ресурсами и обеспечения более высокого качества жизни людей. Всплеск внедрения и развития умных городов по всему миру обусловлен различными правительственными инициативами в области цифровизации и ростом потребности в более эффективном управлении ресурсами в городской среде. Исходя из данных Statista, мировой доход от проектов умных городов в 2021 году составил 129,02 млрд долларов, а крупнейший сегмент этой сферы — умная инфраструктура. При этом доход от сегмента умной мобильности составляет 27,7 млрд долларов, а доход стартапов, занятых в строительстве умных городов, составляет 19,27 млрд долларов. Мировой рынок автоматизации умных зданий достиг 223 млрд долларов.

9 декабря в Алматы пройдет крупнейшая казахстанская конференция, посвященная умным городам — PROFIT Smart City Day. Конференция будет доступна также в онлайн-формате.