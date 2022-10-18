МЧС создаст дата-центр на основе накопленных сейсмологических знаний

Из-за многообразия природных и геологических условий территория Казахстана подвержена большинству стихийных бедствий.

МЧС Казахстана будет работать с искусственным интеллектом в области сейсмологии. В настоящее время МЧС совместно с Институтом сейсмологии проводит работу по внедрению цифровизации в этой сфере, что включает в себя проекты по мониторингу и предупреждению всех видов угроз. Институт станет международным хабом цифровых сейсмических технологий, что предусматривает создание дата-центра на основе накопленных сейсмических знаний ХХ века, разработку новых научных методов на основе цифровых сейсмоданных, передает Sputnik.

Начальник департамента предупреждения ЧС Рустембек Амрин отметил, что реализация прикладных цифровых проектов будет включать в себя цифровые безлюдные сейсмостанции мониторинга, сбор и обработку цифровых сейсмоданных в дата-центре Института, цифровую систему раннего оповещения между регионами республики, цифровое моделирование всех видов угроз, создание межведомственного кризисного центра с проактивным отключением критических объектов.

Из-за многообразия природных и геологических условий территория Казахстана подвержена большинству стихийных бедствий. Одной из них является землетрясение. Как показывает мировой опыт, разрушительные землетрясения влекут за собой широкий спектр вторичных опасных явлений и процессов, таких как оползни, сели, пожары, эпидемии. Здесь многое зависит от своевременного и достоверного сейсмического прогноза, системы раннего оповещения населения, готовности органов управления и населения к действиям в экстремальной ситуации, комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий. 40% территории Казахстана находится в сейсмоопасной зоне и 30% расположены в зонах, подверженных техногенным угрозам. Это более 400 городов и населенных пунктов с постоянным количеством проживающих более 10 млн человек. 40% промышленного потенциала и практически 50% объектов экономики расположены на вышеуказанных площадях.