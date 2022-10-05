При полном финансировании к 2024 году планируется обеспечить цифровизацию сетей на 100%.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопрос внедрения системы Государственного градостроительного кадастра. С докладами выступили министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, акимы Атырауской области Серик Шапкенов и Карагандинской — Женис Касымбек.

Как проинформировал глава МИИР, автоматизированная система государственного градостроительного кадастра выступает одним из основных инструментов обеспечения информации о текущем и планируемом развитии населенных пунктов. Система обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки, данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве.

Система градкадастра содержит обширный массив информации по социальной инфраструктуре, запланированным и функционирующим объектам промышленности. Тематические базы данных градкадастра позволяют выбирать оптимальное размещение инвестиционных проектов с учетом экономической специализации региона, инфраструктурной обеспеченности, наличия схожих объектов в регионе и их загруженности. В свою очередь, наличие цифровых данных социальных объектов позволяет проводить оценку базового обеспечения инфраструктурой жизнедеятельности. Таким образом, сформирован цифровой инструмент для оптимального принятия управленческих решений.

По словам К. Ускенбаева, градкадастр позволяет обеспечить прозрачность градостроительной деятельности, соответствие разработки и реализации градостроительных проектов.

«Для этого нами прорабатывается внедрение уникального номера объекта. Эта унификация по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу АПЗ, согласование эскизного проекта в системе в соответствии с генпланами и ПДП с исключением человеческого фактора, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения» — сказал К. Ускенбаев.

Система градкадастра позволит обеспечить монополистов цифровой платформой для предоставления открытых сведений населению и бизнесу по подключению к объектам инженерной инфраструктуры. Предоставление техусловий субъектами естественных монополий с использованием данных системы градкадастра, отображение располагаемых и свободных мощностей в АИС ГГК позволит исключить коррупционные риски, обеспечив прозрачный процесс для населения и бизнеса, возможность бронирования свободных мощностей. Кроме того, это даст возможность непрерывной актуализации данных инженерных сетей на единой открытой геоплатформе градкадастра. Также система позволяет обеспечить достоверный ввод данных по введенному в эксплуатацию жилью.

В текущем году АИС ГГК выявила манипуляции учетными данными, неоднократное дублирование данных при предоставлении статистической отчетности. В этой связи, ведомством внедрено использование системы градкадастра для геопривязки актов ввода объектов в эксплуатацию и сверки со статданными и базой регистра недвижимости.

«Дополнительно нами прорабатываются законодательные поправки по внесению вместе с актами ввода объекта в эксплуатацию исполнительных съемок в АИС ГГК. Эта мера позволит обеспечить обновление текущей инвентаризации сетей без дополнительных бюджетных расходов, а также предоставление населению и бизнесу актуальных данных по инфраструктурной обеспеченности территорий», — пояснил К. Ускенбаев.

Министерством также прорабатывается возможность использования данных градкадастра с уникальным номером объекта для отображения в информсистеме Казреестр. Это позволит обеспечить пространственную привязку объектов для исключения повторного ввода данных и тем самым возможных двойных продаж жилья при долевом строительстве.

В целях дальнейшего развития строительной отрасли 1 сентября т. г. в рамках Послания народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Глава государства определил перед правительством ряд задач, из них:

— Создать по каждому крупному городу функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей.

— В земельном кадастре карты участков промышленного назначения дополнить актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«Эти задачи будут реализованы посредством системы градостроительного кадастра. Система Единого геопортала инфраструктурных данных является открытым контуром градкадастра. В настоящее время доступ к этой системе предоставлен акиматам и коммунальным службам. Для ведения учета и паспортизации объектов создано более 2 тыс. учетных записей. Работы по сбору данных и инвентаризации сетей осуществляются с 2018 года», — сказал К. Ускенбаев.

В конце 2020 года запущен открытый геопортал инфраструктурных данных градкадастра для сбора, визуализации и актуализации цифровых сведений. За этот период собрано 65% инфраструктурных данных с охватом 333 тыс. га территорий до уровня райцентра, с учетом переданных сведений МИО. Для полной цифровизации инженерных сетей до 2024 года осталось оцифровать 35% сетей.

По информации МИО, цифровизация сетей завершена в пяти регионах страны. Однако из указанных регионов полностью соответствуют нормативу ведения Градкадастра данные только по Атырауской области. По Жамбылской области данные загружены на 90%.

«Финансирование инвентаризации на 2022-2024 составляет 10 млрд тг с учетом выделенных средств. В 2022 году из запланированных 3,8 млрд тг выделено 2,1 млрд тг, из них РБ — 0,7 млрд тг, МБ — 1,4 млрд тг», — сообщил К. Ускенбаев.

Вместе с тем существуют риски недостижения годового планового показателя по оцифровке инженерных сетей, который составляет 70%.

«При полном финансировании к 2024 году мы обеспечим цифровизацию сетей на 100%», — заверил К. Ускенбаев.

Ввиду неполной обеспеченности актуальными генеральными планами и соответствующими им проектами детальных планировок остается проблемным вопросом незаконная застройка населенных пунктов. В рамках формирования цифровой базы градкадастра приведены к единому формату и структуре порядка 900 градпроектов. В целях обеспечения карты земельных участков промышленного назначения земельного кадастра актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры будут интегрированы информационные системы градостроительного и земельного кадастров. Публикация данных о земельных участках с учетом транспортной и инженерной инфраструктур позволит эффективно управлять развитием территорий, а также создаст условия для перспективного развития бизнеса и увеличения экономического роста.

Касательно вопроса цифровизации данных для доступности информации о земельных ресурсах для бизнеса и населения высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. На сегодняшний день совместно с государственными органами и акиматами проводится соответствующая работа по обработке данных генеральных планов, инженерных сетей, сельскохозяйственных земель и т. д., относящихся к градостроительству.

Доступ к оцифрованным данным организован посредством Публичной кадастровой карты «Единого государственного кадастра недвижимости». ЕГКН обеспечивает доступ населению и бизнесу к сведениям в различных системах земельного, градостроительного, лесного, водного и других кадастров, а также в региональных геоинформационных системах с помощью «одного окна». По словам Б. Мусина, это оптимизирует процесс получения государственной услуги по предоставлению земельных участков в цифровом виде.

Министерством реализуется проект «Национальная инфраструктура пространственных данных». В рамках проекта будет установлена единая государственная система координат и создана цифровая картографическая основа открытого пользования.