Асхат Узбеков возглавил АО «Кселл»

В систему АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков пришел в январе 2015 года, начав свою деятельность с должности директора финансового департамента.

6 мая совет директоров АО «Кселл» принял решение о назначении на должность председателя правления главного исполнительного директора компании Асхата Узбекова, который ранее занимал пост главного финансового директора АО «Казахтелеком».

Напомним — ранее сотовым оператором руководил Юрий Харламов, он вступил в должность в феврале 2021 года.

Асхат Узбеков является выпускником университета «Туран», где он закончил обучение по специальности «Международная экономика» в 2000 году. В начале текущего года получил Executive MBA в London Business School. До 2005 года Асхат Узбеков работал в отделах налогообложения и аудита в ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан», в течение последующих семи лет, до начала 2012 года занимал различные должности в департаменте казначейства АО «Разведка Добыча „КазМунайГаз“», затем до декабря 2014 года работал финансовым директором в компании «KMG EP International» (Нидерланды).

В систему АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков пришел в январе 2015 года, начав свою деятельность с должности директора финансового департамента, в марте 2015-го стал управляющим директором — главным казначеем АО «Казахтелеком». В январе 2016 года к должностным полномочиям добавились обязанности финансового контролера группы компаний «Казахтелеком», а с сентября 2016 года вплоть до настоящего времени он занимал должность главного финансового директора компании.

В конце 2018 года, после заключения сделки по приобретению АО «Казахтелеком» контрольного пакета акций аналитики инвестиционного банка Halyk Finance прогнозировали достижение компанией «Кселл» долгосрочного положительного экономического эффекта в связи с сокращением расходов на капитальные и операционные инвестиции за счет интеграции бизнес-процессов с другими структурами группы. Этот прогноз реализовался уже по итогам первого года пребывания мобильного оператора «под зонтиком» «Казахтелекома»: чистая прибыль компании в 2019 году составила 10,177 млрд тенге против 8,531 млрд тенге годом ранее. В 2020 году чистая прибыль «Кселл» доросла до показателя 17,5 млрд тенге, а по итогам 2021 года она достигла 32,5 млрд тенге, увеличившись сразу на 84,9% — и это при том, что сотовый оператор в течение трех последних лет не увеличивал архивные тарифы.

Кроме того, за 12 месяцев 2021 года общая выручка сотового оператора выросла на 12,3% и составила 196 млрд 189 млн тенге против 174 млрд 684 млн в 2020-м, а сервисная выручка выросла на 10,7% до 155,054 млрд тенге (в 2020-м этот показатель составлял 140, 049 млрд тг.).

Росту прибыли, как считает Асхат Узбеков, способствовало увеличение количества подписчиков на новые тарифные планы компании, включающие в себя предоставление смежных услуг другими структурами АО «Казахтелеком», а также снижение общих затрат компании на 17,9%, до 7,8 млрд тенге. Этот курс развития Кселл намерена сохранить и в дальнейшем.