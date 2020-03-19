Кселл: итоги 2019 года
Впервые за последние пять компания добилась улучшения ключевых финансовых показателей.
АО «Кселл» объявило результаты за 2019 год. Чистый объем продаж по итогам года вырос на 4,6%, составив 156, 65 млрд тенге. Доход от услуг вырос на 4,8%, до 137,5 млрд тенге. Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, увеличилась на 36,3% и составила 33,4 млрд тенге.
Как отметил отметил Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор и председатель правления АО «Кселл», 2019 год стал поворотным для компании: «Впервые за последние пять лет мы добились улучшения наших ключевых финансовых показателей».
Чистая выручка, 2018 г
I квартал — 35,18 млрд тенге (снижение относительно аналогичного периода 2018 г. на 3,3%)
II квартал — 37,87 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г. на 4,3%)
III квартал — 41,121 млрд тенге (рост — на 6,1%)
IV квартал — 42,5 млрд тенге (рост на 11,1%)
Чистая выручка, в годовом выражении
2011 год — 178,786 млрд тг.
2012 год — 182,004 млрд тг.
2013 год — 187,599 млрд тг.
2014 год — 187,581 млрд тг.
2015 год — 168,424 млрд тг.
2016 год — 147,037 млрд тг.
2017 год — 147,229 млрд тг.
2018 год — 149,7 млрд тг.
2019 год — 156, 65 млрд тг.
По итогам года показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, увеличился на 24,7%, до 63,5 млрд тенге, а рентабельность по EBITDA — до 40,6%. В четвертом квартале 2019 года рост EBITDA составил 8,6% (15,5 млрд тенге), рентабельность по EBITDA составила 36,6%.
EBITDA, 2019 г
I квартал — 14,02 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г на 12,6%)
II квартал — 16,088 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г на 48,8%)
III квартал — 17,957 млрд тенге (рост на 34,3%)
IV квартал — 15,5 млрд тенге (рост на 8,6%)
EBITDA, в годовом выражении
2011 год — 105,794 млрд тг.
2012 год — 101,426 млрд тг.
2013 год — 104,727 млрд тг.
2014 год — 105,3 млрд тг.
2015 год — 81,787 млрд тг.
2016 год — 57,989 млрд тг.
2017 год — 57,321 млрд тг.
2018 год — 50,943 млрд тг.
2019 год — 63,5 млрд тг.
«Рост также продолжился и в сегменте B2B, где выручка увеличилась на 16,2% по итогам года, а доля корпоративного сегмента в общем доходе выросла до 12%. Продажи телефонов также увеличились на 3,6% в течение года, в том числе — благодаря запуску онлайн-магазина», — добавил глава АО «Кселл».
В IV квартале 2019 года доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 2,8%, составив 20,1 млрд тенге. Доход в корпоративном сегменте увеличился на 13,6%, до 5,3 млрд тенге. По итогам года доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 1,5% (78,7 млрд тенге).
Доход от услуг передачи данных за IV квартал вырос на 13,6%, до 13,7 млрд тенге, а за весь 2019 год — на 12,3%, до 51,4 млрд тенге.
Абонентская база оператора в отчетном периоде снизилась на 7,7%, до 8,275 млн пользователей. В компании это связывают с реализацией стратегии по привлечению качественных клиентов и ухода от дистрибуции, основанной на объемах.
Абоненты, 2018 г
I квартал — 8,741 млн
II квартал — 8,676 млн
III квартал — 8,44 млн
IV квартал — 8,275 млн
Абоненты, на конец отчетного года
2011 год — 10,850 млн
2012 год — 13,463 млн
2013 год — 14,307 млн
2014 год — 13,055 млн
2015 год — 10,357 млн
2016 год — 9,986 млн
2017 год — 10,009 млн
2018 год — 8,969 млн
2019 год — 8,275 млн
Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в IV квартале остался без изменений, на уровне 227 минут, а по итогам всего года вырос на 4,5%.
MOU, 2019 г
I квартал — 218 мин (рост на 5,8%)
II квартал — 233 мин
III квартал — 234 мин
IV квартал — 227 мин
MOU, в годовом выражении
2012 год — 168 минут
2013 год — 152 минуты
2014 год — 162 минуты
2015 год — 212 минут
2016 год — 228 минут
2017 год — 226 минут
2018 год — 218 минут
2019 год — 228 минут
Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) значительно вырос по итогам квартала (12,7%), а также по итогам всего 2019 года (15,5%).
ARPU, 2019 г
I квартал — 1194 тг.
II квартал — 1309 тг.
III квартал — 1415 тг.
IV квартал — 1417 тг.
ARPU, в годовом выражении
2013 год — 1106 тг.
2014 год — 1135 тг.
2015 год — 1206 тг.
2016 год — 1156 тг.
2017 год — 1149 тг.
2018 год — 1150 тг.
2019 год — 1334 тг.
Капитальные расходы (CAPEX) в четвертом квартале 2019 года составили 6,296 млрд тенге (соотношение CAPEX к продажам — 33%), а за весь год — 20,2 млрд тг. (соотношение CAPEX к продажам — 12,9%).
CAPEX, 2019 г
I квартал — 2,13 млрд тенге
II квартал — 2,13 млрд тенге
III квартал — 1,89 млрд тенге
IV квартал — 14,04 млрд тенге
CAPEX, в годовом выражении
2017 год — 21,64 млрд тенге
2018 год — 19,24 млрд тенге
2019 год — 19,24 млрд тенге
«Мы уверенно вступаем в 2020 год и планируем сохранить динамику, достигнутую в прошлом году. Мы и впредь собираемся использовать возможности синергии с АО „Казахтелеком“, повышая фискальную дисциплину, и сохраняя четкую ориентированность на разработку инновационных, высококачественных продуктов и услуг, чтобы создавать ценность для всех, с кем мы взаимодействуем», — подытожил Каспарс Кукелис.