Кселл: итоги 2019 года

Впервые за последние пять компания добилась улучшения ключевых финансовых показателей.

АО «Кселл» объявило результаты за 2019 год. Чистый объем продаж по итогам года вырос на 4,6%, составив 156, 65 млрд тенге. Доход от услуг вырос на 4,8%, до 137,5 млрд тенге. Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, увеличилась на 36,3% и составила 33,4 млрд тенге.

Как отметил отметил Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор и председатель правления АО «Кселл», 2019 год стал поворотным для компании: «Впервые за последние пять лет мы добились улучшения наших ключевых финансовых показателей».

Чистая выручка, 2018 г

I квартал — 35,18 млрд тенге (снижение относительно аналогичного периода 2018 г. на 3,3%)

II квартал — 37,87 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г. на 4,3%)

III квартал — 41,121 млрд тенге (рост — на 6,1%)

IV квартал — 42,5 млрд тенге (рост на 11,1%)

Чистая выручка, в годовом выражении

2011 год — 178,786 млрд тг.

2012 год — 182,004 млрд тг.

2013 год — 187,599 млрд тг.

2014 год — 187,581 млрд тг.

2015 год — 168,424 млрд тг.

2016 год — 147,037 млрд тг.

2017 год — 147,229 млрд тг.

2018 год — 149,7 млрд тг.

2019 год — 156, 65 млрд тг.

По итогам года показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, увеличился на 24,7%, до 63,5 млрд тенге, а рентабельность по EBITDA — до 40,6%. В четвертом квартале 2019 года рост EBITDA составил 8,6% (15,5 млрд тенге), рентабельность по EBITDA составила 36,6%.

EBITDA, 2019 г

I квартал — 14,02 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г на 12,6%)

II квартал — 16,088 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г на 48,8%)

III квартал — 17,957 млрд тенге (рост на 34,3%)

IV квартал — 15,5 млрд тенге (рост на 8,6%)

EBITDA, в годовом выражении

2011 год — 105,794 млрд тг.

2012 год — 101,426 млрд тг.

2013 год — 104,727 млрд тг.

2014 год — 105,3 млрд тг.

2015 год — 81,787 млрд тг.

2016 год — 57,989 млрд тг.

2017 год — 57,321 млрд тг.

2018 год — 50,943 млрд тг.

2019 год — 63,5 млрд тг.

«Рост также продолжился и в сегменте B2B, где выручка увеличилась на 16,2% по итогам года, а доля корпоративного сегмента в общем доходе выросла до 12%. Продажи телефонов также увеличились на 3,6% в течение года, в том числе — благодаря запуску онлайн-магазина», — добавил глава АО «Кселл».

В IV квартале 2019 года доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 2,8%, составив 20,1 млрд тенге. Доход в корпоративном сегменте увеличился на 13,6%, до 5,3 млрд тенге. По итогам года доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 1,5% (78,7 млрд тенге).

Доход от услуг передачи данных за IV квартал вырос на 13,6%, до 13,7 млрд тенге, а за весь 2019 год — на 12,3%, до 51,4 млрд тенге.

Абонентская база оператора в отчетном периоде снизилась на 7,7%, до 8,275 млн пользователей. В компании это связывают с реализацией стратегии по привлечению качественных клиентов и ухода от дистрибуции, основанной на объемах.

Абоненты, 2018 г

I квартал — 8,741 млн

II квартал — 8,676 млн

III квартал — 8,44 млн

IV квартал — 8,275 млн

Абоненты, на конец отчетного года

2011 год — 10,850 млн

2012 год — 13,463 млн

2013 год — 14,307 млн

2014 год — 13,055 млн

2015 год — 10,357 млн

2016 год — 9,986 млн

2017 год — 10,009 млн

2018 год — 8,969 млн

2019 год — 8,275 млн

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в IV квартале остался без изменений, на уровне 227 минут, а по итогам всего года вырос на 4,5%.

MOU, 2019 г

I квартал — 218 мин (рост на 5,8%)

II квартал — 233 мин

III квартал — 234 мин

IV квартал — 227 мин

MOU, в годовом выражении

2012 год — 168 минут

2013 год — 152 минуты

2014 год — 162 минуты

2015 год — 212 минут

2016 год — 228 минут

2017 год — 226 минут

2018 год — 218 минут

2019 год — 228 минут

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) значительно вырос по итогам квартала (12,7%), а также по итогам всего 2019 года (15,5%).

ARPU, 2019 г

I квартал — 1194 тг.

II квартал — 1309 тг.

III квартал — 1415 тг.

IV квартал — 1417 тг.

ARPU, в годовом выражении

2013 год — 1106 тг.

2014 год — 1135 тг.

2015 год — 1206 тг.

2016 год — 1156 тг.

2017 год — 1149 тг.

2018 год — 1150 тг.

2019 год — 1334 тг.

Капитальные расходы (CAPEX) в четвертом квартале 2019 года составили 6,296 млрд тенге (соотношение CAPEX к продажам — 33%), а за весь год — 20,2 млрд тг. (соотношение CAPEX к продажам — 12,9%).

CAPEX, 2019 г

I квартал — 2,13 млрд тенге

II квартал — 2,13 млрд тенге

III квартал — 1,89 млрд тенге

IV квартал — 14,04 млрд тенге

CAPEX, в годовом выражении

2017 год — 21,64 млрд тенге

2018 год — 19,24 млрд тенге

2019 год — 19,24 млрд тенге

«Мы уверенно вступаем в 2020 год и планируем сохранить динамику, достигнутую в прошлом году. Мы и впредь собираемся использовать возможности синергии с АО „Казахтелеком“, повышая фискальную дисциплину, и сохраняя четкую ориентированность на разработку инновационных, высококачественных продуктов и услуг, чтобы создавать ценность для всех, с кем мы взаимодействуем», — подытожил Каспарс Кукелис.