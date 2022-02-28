Кселл: итоги 2021 года

Мобильный оператор отчитался о финансовых и операционных показателях.

Акционерное общество «Кселл» объявило промежуточные результаты работы за 2021 год. Общая выручка выросла на 12,3% и составила 196,189 млрд тенге, сервисная выручка выросла на 10,7% до 155,054 млрд тенге.

«Высокие финансовые и операционные показатели, достигнутые в 2021 году, подтверждают правильность выбранного направления развития и стратегические приоритеты. В четвертом квартале мы сохранили положительную динамику развития наших операционных и финансовых показателей, несмотря на внешние вызовы. Рост общей выручки квартал к кварталу составил 13,4%, сервисной — 9,7%. Рост общей выручки год к году составил 12,3%, сервисной — 10,7%. Рост общей выручки, в том числе, обусловлен признанием государственных субсидий в рамках реализации национального проекта „250+“ в размере 2108 млн тенге. В 2021 году правительство утвердило изменения в Правила предоставления полос частот, радиочастот, эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, на основании которых Компания имеет право на получение государственных субсидий в виде снижения годовой платы за пользование радиочастотами на 90% с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Выручка от мобильных финансовых сервисов (МФС) выросла на 49% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. В 2021 году мы достигли рекордного показателя по объему платежей за всю историю развития МФС с 2016 года», — рассказал Юрий Харламов, главный исполнительный директор и председатель правления АО «Кселл».

Выручка, 2021 г

I квартал — 44,01 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г. на 9,9%)

II квартал — 46,147 млрд тенге (рост на 19,5%)

III квартал — 50,245 млрд тенге (рост на 7,3%)

IV квартал — 55,781 млрд тенге (рост на 13,4%).

Выручка, в годовом выражении

2011 год — 178,786 млрд тг.

2012 год — 182,004 млрд тг.

2013 год — 187,599 млрд тг.

2014 год — 187,581 млрд тг.

2015 год — 168,424 млрд тг.

2016 год — 147,037 млрд тг.

2017 год — 147,229 млрд тг.

2018 год — 149,7 млрд тг.

2019 год — 156,65 млрд тг.

2020 год — 174, 684 млрд тг.

2021 год — 196, 189 млрд тг.



Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, по итогам IV квартала вырос на 7,8% (рентабельность по EBITDA составила 37,2%), а по итогам 2021 года — на 14,1% (рентабельность по EBITDA составила до 42%).

EBITDA, 2021 г

I квартал — 19,421 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г на 21,3%)

II квартал — 19,383 млрд тенге (рост на 18,5%)

III квартал — 20,658 млрд тенге (рост на 0,7%)

IV квартал — 20,768 млрд тенге (рост на 7,8%).

EBITDA, в годовом выражении

2011 год — 105,794 млрд тг.

2012 год — 101,426 млрд тг.

2013 год — 104,727 млрд тг.

2014 год — 105,3 млрд тг.

2015 год — 81,787 млрд тг.

2016 год — 57,989 млрд тг.

2017 год — 57,321 млрд тг.

2018 год — 50,943 млрд тг.

2019 год — 63,5 млрд тг.

2020 год — 72,147 млрд тг.

2021 год — 82,340 млрд тг.

Абонентская база оператора продолжает показывать снижение — по итогам отчетного периода она составила 7,961 млн пользователей.

Абоненты, 2021 г

I квартал — 8,05 млн (рост относительно аналогичного периода 2020 г на 0,8%)

II квартал — 8,028 (рост на 2,1%)

III квартал — 7,957 (снижение на 1%)

IV квартал — 7,961 (снижение на 1,2%).



Абоненты, на конец отчетного года

2011 год — 10,850 млн

2012 год — 13,463 млн

2013 год — 14,307 млн

2014 год — 13,055 млн

2015 год — 10,357 млн

2016 год — 9,986 млн

2017 год — 10,009 млн

2018 год — 8,969 млн

2019 год — 8,275 млн

2020 год — 8,055 млн

2021 год — 7,961 млн.

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) по итогам IV квартала снизился у Кселл на 7,7%, а по итогам 2021 года — на 8,7%.

MOU, 2021 г

I квартал — 208 мин (снижение на 6,3%)

II квартал — 210 (снижение на 11,1%)

III квартал — 216 (снижение на 10%)

IV квартал — 204 (снижение на 7,7%).

MOU, в годовом выражении

2012 год — 168 минут

2013 год — 152 минуты

2014 год — 162 минуты

2015 год — 212 минут

2016 год — 228 минут

2017 год — 226 минут

2018 год — 218 минут

2019 год — 228 минут

2020 год — 230 минут

2021 год — 210 минут.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) в 2021 году значительно вырос — на 11,1% по итогам IV квартала и 10,8% по итогам года.

ARPU, 2021 г

I квартал — 1482 тг.

II квартал — 1584 тг.

III квартал — 1691 тг.

IV квартал — 1698 тг.

ARPU, в годовом выражении

2013 год — 1106 тг.

2014 год — 1135 тг.

2015 год — 1206 тг.

2016 год — 1156 тг.

2017 год — 1149 тг.

2018 год — 1150 тг.

2019 год — 1334 тг.

2020 год — 1457 тг.

2021 год — 1614 тг.

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 5,7% до 78,059 млрд тенге, а доход от услуг передачи данных — на 16,3%, до 67,970 млрд тенге. Трафик данных увеличился на 36,8%, составив 620 петабайт. Средний объем трафика данных на пользователя составляет 11,2 Гб. На трафик LTE от общего объема трафика данных у оператора приходится 76,9%, при этом связью LTE обеспечено 67,5% населения, а связью 3G — 84,98%.

Выручка от продаж смартфонов год-к-году выросла на 7%, а средний чек от продаж — на 29%.

Капитальные расходы АО «Кселл» (CAPEX) по итогам года выросли до 38,052 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 19,4%.

CAPEX, 2021 г

I квартал — 2,786 млрд тенге

II квартал — 1,922 млрд тенге

III квартал — 6,737 млрд тенге.

IV квартал — 26,629 млрд тенге.

CAPEX, в годовом выражении

2017 год — 21,64 млрд тенге

2018 год — 19,24 млрд тенге

2019 год — 19,24 млрд тенге

2020 год — 26,842 млрд тенге

2021 год — 38,052 млрд тенге.

Стало также известно, что совет директоров АО «Кселл» рекомендовал общему собранию акционеров (ОСА) сумму дивидендов за 2021 г. в размере 21,5 млрд тенге или 107,5 тенге на одну простую акцию.