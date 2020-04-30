Кселл: итоги I квартала 2020

Оператор продолжает демонстрировать рост основных показателей.

АО «Кселл» объявило результаты деятельности за январь–март 2020 года. Чистый объем продаж оператора вырос на 13,9%, а доход от услуг — на 9,4% (до 34,62 млрд тенге). Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, выросла на 30,8% до 8,098 млрд тенге.

«В начале 2020 года мы, как и все мировое сообщество, столкнулись c беспрецедентными вызовами, — заявил Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор АО „Кселл“. — Несмотря на то, что принятые правительством меры по борьбе с пандемией Covid-19 повлияли на наши показатели во второй половине марта, финансовые результаты в первом квартале были довольно высокими благодаря высоким показателям за 2019 год. Карантин, введенный в крупных городах Казахстана, в значительной степени повлиял на уровень и масштабы нашей деятельности. Однако, учитывая, что ситуация все еще развивается, невозможно оценить реальную степень влияния пандемии на долгосрочные результаты деятельности Kcell. Несмотря на то, что мы сохранили набранные темпы развития в первом квартале года, результаты на оставшийся период 2020 года остаются неопределенными. Тем не менее, мы будем продолжать придерживаться цифрового подхода и расширения сегмента самообслуживания, уделяя особое внимание предоставлению инновационных, высококачественных продуктов и услуг».

Чистая выручка, 2020 г

I квартал — 40,062 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2019 г. на 13,9%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, вырос на 13,6%, рентабельность по EBITDA осталась на уровне 39,6%.

EBITDA, 2020 г

I квартал — 15,846 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2019 г на 13,6%)

Абонентская база оператора в отчетном периоде снизилась на 283 тысячи пользователей. Как объясняют в Кселл, это связано с новой стратегией по привлечению «качественных» клиентов и уходу от дистрибуции, основанной на объемах.

Абоненты, 2020 г

I квартал — 7,992 млн

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 8% и составил 19,279 млрд тенге. Доход в корпоративном сегменте вырос на 34% и достиг 5,263 млрд тенге. Число пользователей MFS-услуг в первом квартале 2020 года сократилось до 147 тыс. (для сравнения, по итогам IV квартала 2019 года — 171 тыс.). А вот пользователи OTT-сервисов с 658 тыс. выросли до 722 тыс.

Доход от услуг передачи данных вырос на 16,6% (до 13,787 млрд тенге). Трафик данных вырос на 35,1%, составив 101,2 петабайта (Пб). В настоящее время на LTE в сети Кселл приходится 71% от общего объема трафика. Проникновение смартфонов выросло до 73,9% (по итогам 2019 года — 72,9%).

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в первом квартале вырос на 1,8%, до 222 минут.

MOU, 2020 г

I квартал — 222 мин (рост на 1,8%)

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) также продемонстрировал рост — на 18,0%.

ARPU, 2020 г

I квартал — 1419 тг.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) выросли до 2,604 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 6,5%.

CAPEX, 2020 г

I квартал — 2,604 млрд тенге.