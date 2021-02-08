Кселл: итоги 2020 года

Компания отчиталась о высоких финансовых и операционных показателях.

Акционерное общество «Кселл» объявило промежуточные результаты работы за 2020 год. Чистый объем продаж по итогам года вырос на 11,5%, составив 174, 684 млрд тенге. Доход от услуг вырос на 1,8%, до 140,049 млрд тенге. Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, увеличилась на 36,3% и составила 33,4 млрд тенге.

«Кселл продемонстрировал высокие финансовые и операционные показатели в 2020 году, несмотря на серьезные проблемы, связанные с пандемией Covid-19 и ее влиянием на уровень и объем деловой активности в Казахстане и во всем мире. В течение года мы оказывали активную поддержку своим клиентам и общественности Казахстана в целом, обеспечивая возможность ведения бизнеса, получения образования, а также предоставляя важнейшие каналы связи в этот чрезвычайно сложный для нашей экономики и общества период. Мы располагаем всеми возможностями для обеспечения эффективности компании и оправдания ожиданий всех заинтересованных сторон в предстоящем году», — заявил Юрий Харламов, главный исполнительный директор и председатель правления АО «Кселл».

Чистая выручка, 2020 г

I квартал — 40,062 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2019 г. на 13,9%)

II квартал — 38,62 млрд тенге (рост на 2%)

III квартал — 46,828 млрд тенге (рост на 13,9%)

IV квартал — 49,168 млрд тенге (рост на 15,7%)

Чистая выручка, в годовом выражении

2011 год — 178,786 млрд тг.

2012 год — 182,004 млрд тг.

2013 год — 187,599 млрд тг.

2014 год — 187,581 млрд тг.

2015 год — 168,424 млрд тг.

2016 год — 147,037 млрд тг.

2017 год — 147,229 млрд тг.

2018 год — 149,7 млрд тг.

2019 год — 156,65 млрд тг.

2020 год — 174, 684 млрд тг.

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг снизился на 6,1%, до 73, 851 млрд тенге, а доход от услуг передачи данных вырос на 13,6%, до 58,446 млрд тенге. Трафик данных вырос на 40,6%, составив 453,4 петабайта.

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов вырос на 12,1%, рентабельность по EBITDA составила 41,3%.

EBITDA, 2020 г

I квартал — 15,846 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2019 г на 13,6%)

II квартал — 16,2 млрд тенге

III квартал — 20,5 млрд тенге (рост на 12,9%)

IV квартал — 19,269 млрд тенге (рост на 22,8%)

EBITDA, в годовом выражении

2011 год — 105,794 млрд тг.

2012 год — 101,426 млрд тг.

2013 год — 104,727 млрд тг.

2014 год — 105,3 млрд тг.

2015 год — 81,787 млрд тг.

2016 год — 57,989 млрд тг.

2017 год — 57,321 млрд тг.

2018 год — 50,943 млрд тг.

2019 год — 63,5 млрд тг.

2020 год — 72,147 млрд тг.

Абонентская база оператора в отчетном периоде снизилась на 2,7%, до 8,055 млн пользователей. В компании это связывают с реализацией стратегии по привлечению качественных клиентов и ухода от дистрибуции, основанной на объемах.

Абоненты, 2020 г

I квартал — 7,992 млн

II квартал — 7,863 млн

III квартал — 8,04 млн (рост на 4,7%)

IV квартал — 8,055 млн (снижение на 2,7%)

Абоненты, на конец отчетного года

2011 год — 10,850 млн

2012 год — 13,463 млн

2013 год — 14,307 млн

2014 год — 13,055 млн

2015 год — 10,357 млн

2016 год — 9,986 млн

2017 год — 10,009 млн

2018 год — 8,969 млн

2019 год — 8,275 млн

2020 год — 8,055 млн

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) по итогам года вырос на 0,7%.

MOU, 2020 г

I квартал — 222 мин (рост на 1,8%)

II квартал — 236 мин (рост на 1,3%)

III квартал — 240 мин (рост на 2,6%)

IV квартал — 221 мин

MOU, в годовом выражении

2012 год — 168 минут

2013 год — 152 минуты

2014 год — 162 минуты

2015 год — 212 минут

2016 год — 228 минут

2017 год — 226 минут

2018 год — 218 минут

2019 год — 228 минут

2020 год — 230 минут

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) в 2020 году значительно вырос — сразу на 9,3%.

ARPU, 2020 г

I квартал — 1419 тг.

II квартал — 1377 тг.

III квартал — 1505 тг.

IV квартал — 1528,1 тг.

ARPU, в годовом выражении

2013 год — 1106 тг.

2014 год — 1135 тг.

2015 год — 1206 тг.

2016 год — 1156 тг.

2017 год — 1149 тг.

2018 год — 1150 тг.

2019 год — 1334 тг.

2020 год — 1457 тг.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) увеличились до 26,842 млрд тенге, а соотношение CAPEX к продажам составило 15,4%.

CAPEX, 2020 г

I квартал — 2,604 млрд тенге

II квартал — 1,065 млрд тенге

III квартал — 3,524 млрд тенге

IV квартал — 19,649 млрд тенге

CAPEX, в годовом выражении

2017 год — 21,64 млрд тенге

2018 год — 19,24 млрд тенге

2019 год — 19,24 млрд тенге

2020 год — 26,842 млрд тенге