У Кселл новый глава

Юрий Харламов имеет более чем 20-летний опыт в телекоммуникационной сфере.

8 февраля совет директоров АО «Кселл» принял решение назначить Юрия Евгеньевича Харламова на должность главного исполнительного директора, председателя правления компании. Он вступил в должность с 6 февраля, с годовым сроком полномочий с даты избрания. Напомним — Каспарс Кукелис, ранее возглавлявший компанию, покинул пост 3 января 2021 года.

Юрий Харламов окончил Московский институт электронной техники по специальности «менеджмент» и Бирмингемский университет по специальности «финансы», и меет степень MBA London Business School.

«Совет директоров полагает, что Юрий Евгеньевич в роли главного исполнительного директора и председателя правления АО „Кселл“ обеспечит преемственность в стратегии и операционных изменениях», — говорится в распространенном заявлении.