Каспарс Кукелис покидает Кселл

Акционеров и инвесторов проинформировали об изменении состава исполнительного органа АО «Кселл».

С 3 января 2021 года Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор и председатель правления Акционерного общества «Кселл», оставляет свой пост в связи с переходом на другую работу в группе компаний АО «Казахтелеком». Это решение одобрено советом директоров АО «Кселл» 18 декабря 2020 года.

Исполнять обязанности главного исполнительного директора и председателя правления с 3 января 2021 будет Харламов Юрий Евгеньевич, главный финансовый директор компании. Он останется на новой должности до избрания нового председателя правления в установленном порядке.

Совет директоров поблагодарил Каспарса Кукелиса за его вклад в развитие Kcell, отметив, что за время его работы компания смогла добиться значительного улучшения ключевых финансовых и операционных показателей.

Измененный состав правления АО «Кселл» будет выглядеть следующим образом:

— Харламов Юрий Евгеньевич, член правления, главный финансовый директор; исполняющий обязанности главного исполнительного директора и председателя правления;

— Ельцов Сергей Валерьевич, член правления, главный директор по правовым вопросам;

— Есеркегенов Аскар Алибекович, член правления, главный технический директор.

Юрий Харламова вошел в состав правления АО «Кселл» 19 июня 2020 года, срок его полномочий определен до 19 июня 2021 года.

Каспарс Кукелис руководил Кселлом с 29 января 2019 года.