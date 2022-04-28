В КГД озвучили планы по цифровизации налоговых сервисов

В разработке находятся два сервиса — мобильное приложение для подачи пассажирской и таможенной декларации, а также по банкротству физических лиц.

О планах по цифровизации налоговых сервисов рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Азамат Панбаев. По его словам, интегрирование баз данных будет включать совокупность всех баз данных и интеграцию с другими госорганами, что в свою очередь позволит исключить ошибки в различных сведениях об объекте налогообложения, передает Zakon.kz.

«Нами проводится ряд мероприятий по оцифровке ряда направлений. На сегодня в комитете две большие системы: интегрированная база данных в разработке и интегрированная система налогового администрирования. Не секрет, что есть проблемы в части автотранспортных средств и имущества. Разработка этой базы данных позволит актуализировать все базы. Вторая база — интегрированная система налогового администрирования. Она объединит семь старых систем Комитета госдоходов, соответственно, сократит время предоставления госуслуг, увеличит мощность кабинета налогоплательщиков, упростит процедуры реабилитации банкротства и прочее», — заявил Азамат Панбаев.

Замглавы КГД добавил, что в разработке находятся еще два сервиса: мобильное приложение для подачи пассажирской и таможенной декларации; по банкротству физических лиц.

Спикер напомнил также о мобильном приложении E-Salyq Business, которое работает по всей стране с 1 января. Основная цель этой разработки — реализация поручения главы государства о необходимости кардинального упрощения процедур исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей.

«Для пользователей приложения мы решили один из актуальных вопросов по освобождению от уплаты услуг операторов фискальных данных. Чеки уже имеются в системе, мы их видим, поэтому отпадает необходимость использования услуг операторов фискальных данных», — отметил Азамат Панбаев.

Также замглавы КГД уточнил, что есть функционал по автоматическому прекращению деятельности отдельных ИП.

«Если предприниматель в течение 60 дней не будет отражать доходы, в том числе для исчисления соцплатежей, то сработает автоматическое прекращение деятельности ИП. В этом году планируем доработку в части заключения трудовых договоров, а также обмен данными с информационной системой Министерства труда и соцзащиты населения», — поделился спикер.