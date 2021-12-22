Количество кибератак в Казахстане выросло на 17% за год

Услуги в области кибербезопасности составили 4 миллиарда тенге.

За январь–сентябрь 2021 года объем услуг в сфере компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих сервисов достиг 326,5 млрд тг — на 42,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост в секторе составил 35,3%. В аналогичном периоде 2020 года услуги составляли 229,5 млрд тг, плюс 25,9% за год, сообщает Energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего услуг оказали в столице — 162,5 млрд тг (на 67,1% больше, чем годом ранее). На Нур-Султан пришлась почти половина всех услуг в секторе, оказанных в РК. В тройку лидирующих регионов также вошли Алматы (131,7 млрд тг, плюс 21,5% за год) и Карагандинская область (6,9 млрд тг, плюс 59,3%). Меньше всего услуг оказали в Туркестанской области — всего на 202,6 млн тг, плюс 36% за год. Наибольший рост объема услуг был зарегистрирован в Шымкенте (сразу в 3,1 раза, до 3,8 млрд тг), наибольшее сокращение — в Атырауской области (на 51,1% до 1,4 млрд тг).

51,2% от общего объема услуг пришлось на разработку программного обеспечения — 167,1 млрд тг (на 65,9% больше, чем годом ранее). Далее идут управление информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем (32,9 млрд тг), а также сопровождение программного обеспечения (28 млрд тг). Услуг в области кибербезопасности оказали на 4,2 млрд тг.

По итогам одиннадцати месяцев текущего года в Казахстане совершили 25,5 тыс. кибератак — на 16,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020-го количество кибератак показало рост на 6,2%, до 21,8 тыс. случаев. Большая часть кибератак в текущем году пришлась на заражение компьютеров через вредоносное ПО: 11 тыс. случаев, годовой рост — в 4,5 раза. Популярны ботнеты (7,3 тыс.), среди проблем также были отмечены отсутствие доступа к интернет-ресурсу (1,8 тыс. случаев), фишинг (534 случая), несанкционированный доступ и модификация содержания ИР (250 случаев), отказ в обслуживании (204 случая).