Банки РК ищут интересные стартапы на Первом финтех-акселераторе

На специальном воркшопе в рамках GoGlobal Forum 2021 казахстанские финансовые институты, МФЦА и AstanaHub обсудили направления развития банковских цифровых сервисов.

19 ноября состоялся GoGlobal Forum 2021, где обсуждаются вопросы международного развития бизнеса, привлечения инвестиций и возможности для выхода IT-компаний СНГ на зарубежные рынки, а инвесторы и корпорации знакомятся с предпринимателями и основателями стартапов. В рамках форума прошел воркшоп «Казахстан — окно в Центральную Азию: преимущества, возможности и меры поддержки для стартапов», организованный Первым финтех-акселератором Казахстана. На воркшопе представители банков, МФЦА и AstanaHub обсудили, какие инновации сегодня наиболее востребованы на финансовом рынке.

Напомним — осенью текущего года в Tech Hub МФЦА стартовал Первый финтех-акселератор, организованный совместно с Mastercard и Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Проект направлен на развитие и поддержку отечественных стартапов, выстраивание долгосрочного сотрудничества между банками РК, стартапами и зрелыми технологическими компаниями. Участники акселератора получат поддержку от Tech Hub и Mastercard, а также возможность запустить пилот с ведущими банками страны. Один из банков-партнеров финтех-акселератора — Евразийский банк.

«Банки кардинально трансформируют свою деятельность за счет цифровизации — уже мало кого можно удивить выдачей займа онлайн с использованием биометрии и ЭЦП. Сегодня необходимы новые решения, чтобы клиенты быстрее и эффективнее взаимодействовали с банком. Поэтому мы оцифровываем не только клиентский сервис, но и внутренние процессы, — отмечал на запуске Первого финтех-акселератора Александр Наумов, заместитель председателя правления Евразийский банк. — В работе у нас несколько крупных проектов, мы усиливаем команду и расширяем сотрудничество с финтех-сообществом. Мы открыты рынку идей и талантов и приветствуем запуск акселератора. Полагаем, что это позволит ускорить развитие финансовых технологий и поиск инновационных решений среди стартапов СНГ и других стран».

К слову, Казахстан — растущий перспективный рынок для стартапов. В стране развернута развитая инфраструктура для их поддержки, что открывает широкие возможности для финтех-компаний. А высокий уровень проникновения интернета (84%) и рост безналичных платежей в 2,6 раз по данным 2020 года стимулируют спрос на инновационные финансовые продукты и сервисы. Более того, в рамках национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» планируется повысить уровень проникновения сети интернет в Казахстане до 95%. Это значит, что востребованность финансовых технологических решений на рынке уже в ближайшие годы значительно усилится. Именно поэтому банки активизируются в поиске инноваций для своих сервисов.

«В последние годы мы наблюдаем рост безналичных платежей, мобильного банкинга, e-commerce. Появляются регуляторные песочницы, и в целом регулирование развивается. Также появляется много институтов поддержки — местные стартап-экосистемы и различные технологические хабы. То есть, мы предполагаем, что Казахстан может быть хорошей стартовой площадкой, с которой стартап в дальнейшем может масштабироваться в соседние страны», — говорит Асель Абдрахманова, руководитель направления корпоративных инноваций, Tech Hub МФЦА.

Что касается банковской системы, то несмотря на пандемию за последние два года казахстанские банки показывают хорошую динамику роста и прибыльность, успешно конкурируют, запускают новые цифровые продукты и сервисы. Первый финтех-акселератор нацелен на поиск различных решений — классические цифровые банковские сервисы для розницы, МСБ и корпоративных клиентов, автоматизация бизнес-процессов, информационная безопасность, решения для телефонии и контакт-центров, маркетинг, продажи, HR, геймификация, интеграция с государственными сервисами. Условия участия в акселераторе — NVP, соответствие направлению запроса решения, наличие команды (от двух человек) и юридическое лицо. Для понимания запросов и тем решений в рамках акселератора эксперты ФРИИ разобрали свыше 70 бизнес-кейсов и актуальных задач банков. Каждый банк отберет 10 лучших решений, которые будут пилотироваться в следующем году.

Представитель Евразийского банка, Сергей Михайлов (руководитель направления аналитики, Центр инноваций), выступил на воркшопе GoGlobal Forum 2021 и рассказал о том, как банк подходит к развитию инноваций и какие направления сегодня стоят в приоритете.

«Евразийский банк 27 лет на рынке и стабильно держит 8-е место по активам в РК, при этом постоянно лидирует в сегменте автокредитования на покупку новых автомобилей. Сегодня вы, не являясь клиентом нашего банка, можете купить в кредит автомобиль на сайте одного из наших партнеров, и буквально вечером вам доставят автомобиль домой. В 2019 году банк первым в Казахстане запустил роботов-коллекторов (процесс soft collection), проект оказался очень эффективным. Емы планируем расширять применение роботов в работе с клиентами. Еще одной конкурентной зоной банка стала сеть торговых партнеров, где банк через своих консультантов обеспечивает оперативное кредитования клиентов или рассрочку на покупку самых разных товаров. Недавно банк обновил собственное мобильное приложение SmartBank и оно динамично набирает клиентскую базу», — поделился Сергей Михайлов.

На фоне высокой конкуренции Евразийский банк стремится предоставлять наилучший клиентский опыт с использованием инноваций, преимущественно в онлайн-режиме. Банк открыт новым идеям, в связи с чем и принимает активное участие в Первом финтех-акселераторе. Банк понимает, насколько более требовательными стали клиенты — именно это и стимулирует к поиску эффективных решений и дальнейшему развитию. К слову, в рамках акселератора Евразийский банк сформировал запросы на более чем 30 решений.

«Так как мы позиционируем SmartBank как основной канал продаж, то свою долгосрочную цель мы видим в том, чтобы расширять набор сервисов и дополнительных услуг в мобильном приложении. Это будет удобно для клиентов, которые в одной точке смогут найти все необходимые ежедневно услуги, а с другой стороны — и для банка, поскольку увеличивается поток клиентов. Нам крайне интересно найти партнера, который мог бы на своей стороне агрегировать набор околобанковских сервисов и различных подписок и посредством API подключился к нашему мобильному приложению, чтобы мы могли отобразить нашим клиентам полную витрину. Важно, чтобы эта витрина была персонализированной, нужно точно понимать потребности клиентов, и предлагать те услуги, которые релевантны в данным момент. Как раз такого партнера мы ищем в рамках акселератора», — поделился Сергей Михайлов.

Интересно, что сегодня аудитория банков значительно «молодеет». На рынке появляются детские карты, специальные мобильные приложения. Новое поколение хорошо разбирается в личных финансах, активно пользуется сервисами кэшбеков и т. д. Число молодых клиентов также растет и среди бизнес-клиентов банков. Как раз на решения для молодой аудитории направлен еще один запрос Евразийского банка в акселераторе. В этом ключе рассматривает возможность запуска отдельного карточного продукта для детей с удобными сервисами, в ближайшее время он готовится к выпуску. Запрос банка по поиску решения среди стартап-сообщества состоит в отдельном мобильном приложении для детей с элементами геймификации, чтобы привлекать их к финансовой культуре и повышать финансовую грамотность. Банку также интересно организовать коллаборацию со школами и университетами, чтобы выпускать отдельные карточные продукты для оплаты тех или иных услуг. Здесь одна из ключевых возможностей — использование биометрии, которая все более востребована на рынке.

Сегодня также заметен тренд по развитию нишевых компаний, которые специализируются на каких-то отдельных цифровых продуктах и стремятся к лидерству в узком сегменте, где и наращивают бизнес. Они могут быть интересными крупным банкам в качестве партнеров по тем или иным услугам. Еще одна перспективная в Казахстане ниша для банков — государственные сервисы, которые активно добавляются в банковские мобильные приложения. GovTech позволяет клиенту банка получать государственные услуги в приложении своего банка, не тратя время на поход в ЦОНы. Помимо прочего это повышает лояльность клиента и увеличивает число соприкосновений с банком.

«У клиента складывается впечатление, что он все делает „в одном окне“, хотя за этими сервисами стоят большие процессы, и в них задействовано несколько поставщиков услуг и участников. Мы со своей стороны — за партнерство. Активно изучаем идею superapp, видим ее преимущества. С другой стороны, к этому надо подходить аккуратно. Пользовательский опыт зачастую продумывается не до конца, и клиенту порой очень сложно найти нужную ему услугу. И та команда, которая сможет реализовать процесс наиболее продуманно, сможет достигнуть поставленных целей», — подытожил Сергей Михайлов, руководитель направления аналитики, Центр инноваций Евразийского банка.

АО «Евразийский банк». Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка