В Tech Hub МФЦА стартовал первый финтех-акселератор

Стартапы смогут найти новых клиентов и запустить продажи в Казахстане при поддержке Tech Hub, Mastercard и банков страны.

Tech Hub МФЦА совместно с Mastercard и Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявляет о поиске технологических решений в рамках Первого финтех-акселератора для банков Казахстана. Партнерами программы стали Altyn Bank, Eurasian Bank, Freedom Finance Bank.

Основная цель акселератора — выстраивание долгосрочного сотрудничества между банками Казахстана, стартапами и зрелыми технологическими компаниями. Участники акселератора получат поддержку от Tech Hub и Mastercard, а также возможность запустить пилот с банками страны.

Участники акселератора получат возможность провести пилотный проект с банками-партнерами и масштабировать свое решение в Казахстане.

Направления поиска стартапов:

— цифровые продукты и сервисы для клиентов банка: от физических лиц и малого бизнеса до корпораций и государственных учреждений;

— геймификация;

— инструменты для развития продаж/работы с клиентами;

— инновации в телефонии;

— управление персоналом и обучение сотрудников;

— информационная безопасность;

— автоматизация и роботизация бизнес-процессов в банке.

Подать заявку на участие в акселераторе могут стартапы из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Узнать подробности и подать заявку (до 23 ноября 2021 года) можно на сайте программы.