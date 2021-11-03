Третий международный технологический форум Digital Bridge. Как это было?

IT-стартапы получили более $250 тыс. на развитие проектов.

Международный форум по цифровизации Digital Bridge 27–29 октября в очередной раз собрал на одной площадке представителей казахстанского и международного IT-сообщества.

На площадке форума министр Багдат Мусин презентовал IT-сообществу национальный проект «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инноваций», подписан целый ряд соглашений по развитию перспективных IT-проектов, вручены денежные чеки лучшим IT-стартапам на развитие их проектов и ваучеры на обучение по IТ-специальностям.

Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

В первый день форума в мероприятии принял участие Касым-Жомарт Токаев, руководящий состав администрации Президента, премьер-министр Аскар Мамин, члены правительства и руководители государственных органов. В ходе посещения Президенту показали аллею стартапов и рассказали о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub. Затем под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации.

Основные темы деловой программы форума этого года: подготовка квалифицированных ИТ-специалистов, меры господдержки, развитие Умных городов, венчурного рынка, масштабирование казахстанских IT-продуктов за рубеж, цифровая инклюзия, онлайн-образование, женщины в IT, развитие индустрии GameDev, цифровые медиа и инфлюенс-маркетинг.

В рамках форума состоялось подписание соглашений между МЦРИАП РК И Huawei, ТОО «Галам» и OneWeb, Astana Hub и MTS, а также трехстороннего меморандума между Astana Hub, акселератором из кремниевой долины Plug and Play Kazakhstan и Transtelecom.

Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы в течение двух дней соревновались в Astana Hub Battle. В этом году на участие в Astana Hub Battle было принято более 250 анкет, а свои стартапы перед жюри презентовали 89 компаний. По итогам соревнований была определена тройка лучших молодых ИТ-компаний. Среди них:

1 место — стартап Oquda — первая Market Network платформа в индустрии рекрутинга студентов в зарубежные университеты. Платформа организует работу специалистов по всему миру, чтобы сделать зарубежное образование доступным для одного покупателя.

2 место — стартап Parqour — система умной парковки, которая распознает 99% номеров, автоматически рассчитывает стоимость парковки и позволяет провести оплату через QR-код, либо через мобильные приложения банков.

3 место — стартап UvU — мобильное приложение безопасной развозки детей с умной системой совместных поездок.

Компании получили денежные чеки на развитие своего IT-продукта на сумму $10 000 (1 место), $5 000 (2 место), $ 3 000 (3 место).

На форуме также озвучили победителей конкурса на финансирование Seed Money от Astana Hub. Молодые ИТ-компании Parqour, Kids Security, SipSim, FlowSell.me, Oqylyq.kz получили чеки на 20 млн тенге для дальнейшего развития. В торжественной церемонии вручения приняли участие Багдат Мусин, а также генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев. Помимо финансирования победители конкурса получат дополнительную поддержку в виде бесплатного рабочего пространства, обучения и менторства, доступа к инвесторам и сообществу из 500 ИТ-компаний, налоговые и визовые преференции, PR-сопровождение.

«В этом году Digital Bridge 2021 объединил более 70 спикеров из Казахстана, России, Белоруссии, США, Индонезии и 5000 участников. Впервые форум прошел в гибридном формате. Около 1000 участников посетили форум вживую и более 4000 — присоединились онлайн из самых разных стран мира. На площадке форума прошли как официальные встречи на самом высоком уровне, так и целый ряд неформальных мероприятий IT-комьюнити. Форум дал новый импульс развитию ИТ-отрасли», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор технопарка Astana Hub.