Казахстанские IТ-стартапы пройдут акселерацию от Plug and Play

Astana Hub, Транстелеком и Plug and Play Kazakhstan подписали меморандум о взаимопонимании на площадке международного форума Digital Bridge 2021.

Стороны намерены укреплять и развивать дружеские отношения в области развития экосистемы стартапов, привлечения инвестиций, создания и проведения акселерационных программ, наращивания потенциала и обучения талантов.

Plug and Play Tech Center — это крупнейший в мире акселератор и инвестор со штаб-квартирой в Кремниевой долине. Их платформа объединяет более 40 000 стартапов, более 500 ведущих мировых корпораций, в числе которых — университеты и государственные учреждения, а также более 300 венчурных фондов. Ежегодно Plug and Play инвестирует от $25 000 до $500 000 в стартапы по всему миру.

«Сегодня общество признает важность развития экосистемы стартапов как фактора экономического развития. Мы убеждены в необходимости длительного и эффективного сотрудничества в интересах наших компаний и сообщества, и верим, что оно будет способствовать усилению развития стартап-экосистемы Казахстана», — отметил Санджар Тароми, страновой представитель Plug and Play Kazakhstan.

В рамках сотрудничества Astana Hub и АО «Транстелеком» запускают корпоративный акселератор от Plug and Play Kazakhstan. 20 IТ-стартапов смогут прокачать навыки под менторством экспертов из Кремниевой долины, определить product market-fit, привлечь инвестиции, а также запустить пилот с крупной корпорацией и разместиться на платформе Playbook Plug and Play.

В акселераторе примут участие IT-команды со всего мира, поэтому казахстанские компании будут взаимодействовать с командами из других стран.

«Одна из главных задач стартапа после запуска — выжить и сделать продукт востребованным на рынке. Как не стать историей одного дня, а стать легендой, как Google, PayPal или Dropbox? Никто не расскажет об этом лучше, чем компания, создавшая эти легенды — Plug and Play. При поддержке МЦРИАП в рамках сотрудничества с АО „Транстелеком“ и Plug and Play Kazakhstan мы продолжим наращивать потенциал молодых IT-компаний», — заявил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Участники стартап-экосистемы также получат доступ к совместным мероприятиям, обучающим программам, акселераторам и тренингам регионального представительства.