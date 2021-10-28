МЦРИАП РК и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании

Документ направлен на развитие сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий.

28 октября в Нур-Султане в рамках Международного форума Digital Bridge, посвященного технологиям, бизнесу и креативной экономике в Казахстане, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Huawei.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, а именно — развитие цифровизации различных отраслей экономики, укрепление информационно-коммуникационной инфраструктуры, роста научно-исследовательского потенциала страны.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон по следующим направлениям:

— Принятие мер по совместной разработке сверхбыстрой, повсеместной и доступной национальной широкополосной сети, особенно для населения в удаленных районах, а также — по ускорению развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики.

— Реализация действий по совместному развитию ИКТ-инфраструктуры Цифрового шелкового пути с помощью новых технологий и решений.

— Образовательная деятельность, в том числе — образовательные модули, программы развития талантов в области ИКТ, научное консультирование и обмен опытом в области обучения специалистов.

— Сотрудничество в сфере совместных исследований для развития научно-технического потенциала Республики Казахстан на основе опыта компании.

«Подписанный меморандум послужит началом сотрудничества в таких сферах, как 5G, Smart City, IoT и Индустрия 4.0, повышение качества человеческого капитала в IT-сфере и др., особенно в контексте реализации нацпроекта «Технологический прорыв за счет цифровизации, инноваций и науки», — сказал Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий позволит повысить качество экономического роста, международной конкурентоспособности бизнеса и уровня человеческого капитала, тем самым укрепляя внутренний и внешний рынки страны, — отметил Чжан Цинго, СЕО Huawei Technologies Kazakhstan. — Компания Huawei готова предоставить свою экспертизу, международный опыт, высокие технологии для быстрейшего развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики».

Подписанный меморандум о взаимопонимании способствует совершенствованию работы механизмов ИКТ- инфраструктуры, развитию сферы телекоммуникаций в разрезе регионов и отраслей экономики, а также позволяет обмениваться данными для научных и образовательных исследований в целях развития цифровой экономики РК.